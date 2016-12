L’Exposition universelle de Milan en 2015 avait pour thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Le réputé chef italien Massimo Bottura s’est placé en marge de la prestigieuse manifestation, tout en s’inspirant de cet appel. Scandalisé par le gaspillage alimentaire, il a détourné la nourriture de l’Expo des poubelles pour faire en sorte que les déshérités d’un quartier populaire de la ville mangent à leur faim, à deux pas de grands cuisiniers qui font saliver le monde entier, rien de moins. Le documentariste Peter Svatek observe avec respect et fascination cette expérience de gastronomie sociale, préférant la clientèle fragile, mélange de réfugiés, d’ex-toxicomanes et de poqués en tous genres, aux stars de la casserole. La recette gagnante pour un film gorgé d’humanité, sentant bon la solidarité, mariant aussi éthique et esthétique.



Théâtre de la vie (V.F. de Theater of Life) ★★★ 1/2 Canada, 2016, 93 min. Documentaire de Peter Svatek.