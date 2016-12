On lui doit les scénarios de La belle-famille (Meet the Parents) et de La petite famille (Little Fockers), deux comédies peu inspirées où Ben Stiller, en homme maladroit, avait maille à partir avec Robert De Niro dans le rôle de son beau-père autoritaire. Cette fois, John Hamburg passe derrière la caméra pour rebrasser cette recette éculée qu’il assaisonne à grands coups de gags vulgaires avec la complicité de Jonah Hill et Ian Helfer à l’écriture. James Franco et Bryan Cranston défendent les rôles ci-dessus mentionnés.



Pourquoi lui? (V.F. de Why Him?) ★ États-Unis, 2016, 111 min. Comédie sentimentale de John Hamburg. Avec Bryan Cranston, James Franco, Megan Mullaly, Zoey Deutch, Griffin Gluck et Keegan-Michael Key.