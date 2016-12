Avis de divulgâcheur — Il est des films qui, parce qu’ils abordent avec intelligence et sensibilité des dilemmes moraux complexes, forcent la réflexion. En revanche, il en est d’autres qui, engoncés dans leur bêtise, ne semblent même pas se rendre compte qu’ils contiennent de tels enjeux. Ceux-là sont plus troublants. Passagers est un film comme ça. C’est l’histoire de Jim, un mécanicien qui, en route vers une planète à coloniser, se réveille par erreur 90 ans avant la fin du voyage sans possibilité de replonger en hibernation. Confronté à la perspective d’une existence en solitaire, Jim trafique le tube d’hibernation d’une autre passagère, Aurora, avec qui il espère se faire une vie sur le vaisseau endormi. Tombée à son tour amoureuse, Aurora est consternée en apprenant la vérité. « Tu m’as volé ma vie ! » l’accuse-t-elle à raison. Or, le scénario, qui est de surcroît bourré de vices de construction, s’ingénie non seulement à défendre l’indéfendable, mais à rendre a posteriori le geste de Jim providentiel. En effet, il s’avère que le vaisseau est sur le point de s’autodétruire. Au péril de sa vie, Jim réparera tout cela et, lorsqu’un moyen inespéré de replonger en hibernation s’offrira à elle, Aurora choisira de rester auprès de son homme. Difficile de dire si la nature insidieuse du récit relève de la préméditation ou de la naïveté de la part du scénariste. Une chose est sûre cependant, à une époque où l’on commence enfin à se soucier de questions telles celles du consentement et de la culture du viol, la romance intergalactique que propose Passagers est franchement vomitive. Pour ajouter l’insulte à l’injure, ce gros blockbuster de Noël est mal réalisé. Beurk.



Passagers (V.F. de Passengers) ★ États-Unis, 2016, 116 min. Science-fiction de Morten Tyldum. Avec Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen, Lawrence Fishburne.