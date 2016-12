Inspiré de l’histoire vécue d’un petit garçon indien qui s’égare et ne retrouve sa famille que 30 ans plus tard, après avoir été adopté en Australie, ce premier long métrage de l’Australien Garth Davis est porté par une première partie fluide et palpitante (avec le jeune Sunny Pawar, criant de naturel). Le segment australien (Nicole Kidman joue la mère adoptive) apparaît plus lourd et formaté, sur une musique et des émotions appuyées. Dev Patel offre une interprétation sensible d’homme en quête d’identité, à travers une démarche qui s’effiloche et un dénouement trop soutenu.



Lion ★★ 1/2 Australie–États-Unis–Grande Bretagne, 2016, 129 min. Drame biographique de Garth Davis. Avec Dev Patel, Nicole Kidman et Sunny Pawar.