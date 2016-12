Pendant la Deuxième Guerre mondiale, de bonnes âmes ont tenté de cacher des enfants juifs loin des villes et des regards indiscrets. Souvent dénoncés, plusieurs ont pris la fuite, dont Fanny Ben Ami. Ses mémoires racontent ses responsabilités en tant que leader d’un groupe de gamins, du haut de ses 12 ans. Lola Doillon (Et toi, t’es sur qui ?) s’est inspirée de la partie la plus tumultueuse, décrivant ce périple dans la France de Vichy qui ne comptait pas que des résistants. Tout comme son père Jacques Doillon (Ponette), Lola Doillon possède un doigté exquis pour insuffler à ses jeunes acteurs une justesse et une authenticité qui rendent ce drame touchant, attachant et lumineux. En leader déterminée, Léonie Souchaud vole la vedette, mais donne aussi la note juste à toute la bande.



Le voyage de Fanny ★★★ 1/2 France-Belgique, 2016, 94 min. Drame de guerre de Lola Doillon. Avec Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau, Ryan Brodie.