Adapté d’un roman de Jean-Paul Dubois, couronné à Cinemania, Le fils de Jean, porté par le jeu formidable de Gabriel Arcand en ami bougonneux d’un père disparu, est une oeuvre fine, mais au scénario souvent tortueux et prévisible. Réalisé en grande partie au Québec par le Français Philippe Lioret (Je vais bien, ne t’en fais pas, Welcome), ce film de quête de filiation donne la vedette à Pierre Deladonchamps, très bien en homme venu se chercher une famille de l’autre côté de l’Atlantique. Une bonne interprétation générale, une caméra de finesse et des profils subtilement brossés ne rachètent pas tout à fait les faiblesses de sa trame.



Le fils de Jean ★★★ France-Québec, 2016, 98 min. Drame familial de Philippe Lioret. Avec Gabriel Arcand et Pierre Deladonchamps.