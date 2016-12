Comédie musicale et romance de Damien Chazelle (Whiplash), La La Land, inspiré, sur une trame contemporaine, des oeuvres de l’âge d’or d’Hollywood, est un bijou de fantaisie colorée et référencée sur une poésie lunaire et une mise en scène de haute voltige. Ryan Gosling et Emma Stone (particulièrement inspirée) forment un couple de jeunes artistes à la conquête de Los Angeles, ici brillamment filmée en terre de mirages. Les chorégraphies exceptionnelles et la trame musicale ne font pas d’ombre au récit, qui coule et respire comme dans un conte, sur un dénouement sublime. Le film devrait monter haut aux Oscar.



Pour l'amour d'Hollywood (V.F. de La La Land) ★★★★ États-Unis, 2016, 128 min. Comédie musicale et romance de Damien Chazelle. Avec Ryan Gosling et Emma Stone.