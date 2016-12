Jackie (V.O. et V.F.)

Du grand Pablo Larrain (No, El Club, Neruda), on espérait davantage que ce glacial biopic sur Jackie Kennedy au lendemain de l’assassinat de son mari. Avec distanciation, une mise en scène serrée, et le jeu de Natalie Portman réduit à un masque scellant ses émotions. Jackie est une proposition à la fois formellement audacieuse et émotionnellement victime du parti pris d’explorer les limites imposées aux femmes prisonnières de leurs mythes. Ce beau film, qui n’ose affronter les vraies failles du personnage, fascine en explorant l’art de la construction des légendes, mais déçoit par un manque de véritable empathie.



Jackie ★★★ France–Chili–États-Unis, 2016, 99 min. Drame biographique de Pablo Larrain. Avec Natalie Portman et Peter Sarsgaard.