Voulant rafraîchir son vieux théâtre, un koala (voix de Matthew McConaughey) organise un concours de chant. Seront retenus une truie, une souris, une porc-épic, une éléphante et un gorille. Après une entrée en matière vertigineuse où l’on présente les principaux personnages, ce film d’animation de la bande de Détestable moise révèle assez quelconque. Au programme : images aux couleurs peu chatoyantes, personnages plutôt rigides, récit on ne peut plus consensuel et distribution vocale manquant d’entrain et de conviction.

Chantez (V.F. de Sing) ★★ États-Unis, 2016, 108 min. Film d’animation de Christophe Lourdelet et Garth Jennings. Avec les voix de Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, Tori Kelly et Taron Egerton.