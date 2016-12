Descendant d’un guerrier ayant appartenu à un ordre secret, les Assassins, Cal (Michael Fassbender) est « connecté » à la mémoire de son ancêtre au moyen d’une machine inventée par une scientifique (Marion Cotillard) à la solde des Templiers, une organisation catholique qui cherche depuis des siècles la pomme du jardin d’Éden. Lequel fruit défendu contiendrait le germe de la désobéissance humaine. Dans la balance : le contrôle de l’humanité. On dit qu’il est impossible de tirer un long métrage réussi d’un jeu vidéo. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas Assassin’s Creed qui convaincra du contraire. Le problème de ces films est toujours le même : un scénario qui se révèle tantôt bancal, sous-développé, incohérent, voire absent. Celui d’Assassin’s Creed réussit l’exploit, peu enviable, d’être parfois tout cela à la fois. Quelle déception étant donné le talent réuni des deux côtés de la caméra. De fait, les vedettes retrouvent ici Justin Kurzel, qui les a dirigées dans une magnifique adaptation de Macbeth. On repère à ce chapitre quelques éclats, épars, du flair visuel du cinéaste, mais trop peu. Quant aux comédiens, leur conviction ne fait qu’exacerber le ridicule des répliques qu’ils ont la tâche ingrate de livrer. Le film n’étant jamais aussi drôle que lorsqu’il se veut solennel, on rit beaucoup. Ce n’était pas le but.



Assassin’s Creed (V.O. et V.F.) ★ 1/2 États-Unis–France, 2016, 115 min. Fantaisie de Justin Kurzel. Avec Michael Fassbender, Marion Cottillard, Jeremy Irons, Denis Ménochet.