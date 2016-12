Un beau-fils pour Noël

On lui doit les scénarios de La belle-famille (Meet the Parents) et de La petite famille (Little Fockers), deux comédies peu inspirées où Ben Stiller en homme maladroit avait maille à partir avec Robert De Niro dans le rôle de son beau-père autoritaire. Cette fois, John Hamburg passe derrière la caméra pour rebrasser cette recette éculée qu’il assaisonne à grands coups de gags vulgaires avec la complicité de Jonah Hill et Ian Helfer à l’écriture.

Ainsi, outre le mot commençant par « f » que le personnage de James Franco utilise comme nom, adjectif, verbe et adverbe, on retrouve une scène impliquant de l’urine de cervidé et les testicules dudit animal dans le visage d’un ado de 15 ans. Non, il ne s’agit pas d’un divulgâcheur puisque ce grand moment de cinéma paraît dans sa quasi-intégralité dans la bande-annonce.

Accompagné de sa femme et de son fils (Megan Mullaly et Griffin Gluck, gaspillés), le directeur d’une imprimerie sur le déclin (Bryan Cranston, pas au sommet de sa forme) se rend chez le nouveau petit ami de sa fille adorée (Zoey Deutch, insignifiante) pour fêter Noël. À son grand désarroi, l’heureux élu (James Franco, insupportable) est un millionnaire du Web aux goûts douteux et à l’âge mental de 12 ans. Tandis que le récit se centrera sur les tentatives de ce dernier pour amadouer le père de sa fiancée, les scénaristes profiteront de l’occasion pour balancer un éditorial sur l’état du papier… Leur conclusion en laissera plus d’un dubitatif.

Débarquant sur nos écrans à temps pour les Fêtes, Pourquoi lui ? fait figure d’antithèse à Love Actually et autres comédies sentimentales réconfortantes. Aux yeux de certains, cela pourrait être une bonne nouvelle, mais vu la médiocrité du résultat, il s’agit plutôt d’un désastre à éviter. De fait, après avoir passé en vrac tous les gags sur le fossé des générations, enfilé des scènes embarrassantes à caractère sexuel au gré d’une mise en scène échevelée, le tout se transforme peu à peu en plate comédie familiale.

Afin de maintenir l’intérêt du spectateur au dernier acte, on appellera en renfort deux membres de l’un des pires groupes de l’histoire du rock (indice : non, il ne s’agit pas de Nickleback). Alors que les acteurs s’amusent ferme à se balancer des répliques crues, dont certaines ont été improvisées, on attend vainement d’être contaminé par leur plaisir. Le pire dans tout ça, c’est qu’il pourrait bien y avoir une suite.

