Derrière le mythe

Auteur du brillant No, du cinglant El Club et du sublime Neruda, le grand cinéaste chilien Pablo Larraín, ultraprimé, aborde cette fois une icône américaine avec une distanciation glaciale, qui finit par déranger. L’image éplorée de la veuve en costume rose taché de sang, puis sous son voile noir de dignité, participe à l’histoire américaine, comme sa déclaration d’indépendance.

En abordant l’épisode de la mort de John F. Kennedy et du rituel funèbre autour de la dépouille du président à travers le regard de son épouse, Larraín s’attaque à mythe, le déculotte savamment, montrant ses défauts de fabrication et la manipulation des foules en corollaire.

Ce biopic romancé de Jackie Kennedy, frontal, s’appuie sur l’interprétation de Natalie Portman. L’actrice cèle ses émotions et impressions, son personnage gelé avec l’aide de calmants divers et de verres de vin. Mais le visage trop lisse de Natalie Portman, en devenant presque un masque du théâtre Nô, sous la gouverne de Larraín, finit par empêcher toute identification des spectateurs à son périple intérieur.

La véritable Jackie avait un je-ne-sais-quoi qui touchait les coeurs. Ici, une vérité intérieure s’égare à vouloir trop montrer qu’elle est ficelée. Avec force gros plans, d’évidents flashbacks du drame de Dallas fort bien conduits et souvent poignants, une mise en scène serrée, sur esthétique rétro appuyée, beaucoup de scènes intérieures. Tout est là pour l’encadrer et l’étouffer.

Jackie devient ici un personnage à la Marilyn (sa rivale dans le coeur du mari), un miroir pour les fantasmes des autres, quoique profondément blessée. Le beau président ne réussissait pas à ses femmes…

Déjà dans Parkland de Peter Landesman (2013), enquête sur l’assassinat de JFK à contre-courant des thèses conspirationnistes d’Oliver Stone dans son propre film, Jackie apparaissait alors comme la cinquième roue du carrosse, que les hommes de pouvoir toléraient dans l’avion présidentiel, mais sans voix officielle, tassée dans son coin, en proie à des émotions atroces et comprimées.

Ici, tout le film traite de la dépossession d’une femme, puis de sa volonté de s’offrir une couronne pour la postérité, devant les caméras. Son beau-frère Robert s’allie au nouveau président Lyndon B. Johnson et à tous les hommes en noir pour évoquer des raisons protocolaires, des besoins sécuritaires l’empêchant d’intervenir, mais elle se cramponne à la fin. Bob Kennedy, incarné par Peter Sarsgaard, froid, calculateur, n’a pas le beau rôle.

Le film est intercalé de deux interviews, l’une en flashback alors que Jackie, plus artificielle que jamais, ouvre en 1962 la Maison-Blanche aux caméras de télé, en jouant la parfaite ménagère ; l’autre au même journaliste (Billy Crudup) mais en tête-à-tête, multipliant des confidences en lui interdisant de les publier, dont celle-ci, radicale : « N’épousez jamais un président ! »

À saluer : la performance de John Hurt en vieux prêtre qui a moins de vérités à asséner qu’un espoir à offrir à la première dame. Dans une scène de promenade, il apporte une touche d’humanité et un appel d’air qui allège le climat. Les pièces de la Maison-Blanche, si bien cadrées, où Jackie, coiffée, poudrée, habillée pour son rôle de potiche, déambule comme un ours en cage, deviennent ici des décors de théâtre.

La dépossession ultime de Jackie, incluant son départ de la Maison-Blanche, est l’épisode le plus émouvant du film, témoignant de l’illusion du pouvoir, après chute du trône. Il montre aussi à travers la solitude de cette femme, appelée à mentir même à ses enfants, qu’elle était seulement une locataire sous la coupole et la compagne d’un homme dont elle n’était pas parvenue à vraiment s’attacher le coeur. Mais on ne saura jamais ce qu’éprouvait Jackie après la mort de John F. Kennedy. Pablo Larraín n’a pas plongé au fond de ses abîmes dans sa proposition formellement audacieuse. On le regrette.