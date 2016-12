La voix animale

Vous aimez les concours de chant télévisés comme X Factor ou La voix ? Eh bien, le film d’animation Chantez, produit par la bande de Détestable moi, vous plaira peut-être. Sachez toutefois que ce qui fait le charme de ces émissions, tels les pitoyables auditions ou les commentaires assassins d’un Simon Cowell, ne se retrouve pas dans ce concours organisé par un koala (voix de Matthew McConaughey) dans le but de dépoussiérer son vieux théâtre. Que reste-t-il alors ? Le drame humain, bien sûr ! À moins que nous ne devions dire le drame animal…

Seront retenus parmi les nombreux candidats cinq larrons alléchés par la forte somme promise — une erreur de frappe de la vieille secrétaire du koala —, par les feux de la rampe ou par l’envie de fuir un lourd quotidien. Vient d’abord une truie maman de 25 petits gorets (Reese Witherspoon), suivront une suave souris se la jouant Sinatra (Seth MacFarlane), une porc-épic punkette en peine de coeur (Scarlett Johansson), une éléphante tétanisée par le trac (Tori Kelly) et un gorille affectionnant les ballades sirupeuses de Sam Smith.

Aux commandes de leur premier long métrage d’animation, Christophe Lourdelet et Garth Jennings, qui en signe aussi le récit on ne peut plus consensuel, s’accommodent de leur tâche sans grand éclat. Certes, les petits personnages mis en scène sont plutôt mignons et attachants, mais ils sont aussi plutôt rigides, l’animation manquant par endroits de grâce et de fluidité. Aussi, dans certains plans, les couleurs apparaissent peu chatoyantes. Bref, disons qu’il manque au tout un petit supplément d’âme.

Démarrant sur les chapeaux de roue avec des mouvements vertigineux où l’on nous entraîne dans l’univers de chacun des protagonistes, Chantez prend très tôt le rythme peu trépidant des répétitions, où l’on nous bombarde de pop bonbon et de rock matante. Afin de dynamiser le tout, Jennings a imaginé quelques sous-intrigues à saveur criminelle — la souris doit des sous à de gros ours mal léchés et le gorille est fils de truand. En vain… Enfin, malgré l’alléchante distribution vocale de la version américaine, celle-ci manque cruellement d’entrain et de conviction.

