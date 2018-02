Décès de l’artiste Janine Leroux Guillaume

L’artiste Janine Leroux Guillaume est décédée mardi à Montréal, au lendemain du lancement de sa première rétrospective, au Centre d’art Diane-Dufresne, à Repentigny. Née en 1927, maître graveur, Mme Leroux Guillaume a pratiqué la gravure, la peinture, l’aquarelle, le collage, le dessin et la sculpture. Elle a notamment enseigné la gravure à l’École des beaux-arts de Montréal et à l’Université du Québec à Montréal. Son oeuvre a souvent été rapprochée de celle du peintre québécois Albert Dumouchel. Elle a aussi côtoyé les signataires du Refus global, et les écrivains Gaston Miron, Jacques Brault et Gilbert Langevin.