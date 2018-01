L’ICP obtient un important don de photos de Paul Strand

Au cours de ses nombreux voyages, Strand va séjourner en Gaspésie à deux reprises, en 1929 et 1936. Ci-dessus, détail d’un paysage de cette région.

Il était un des grands parmi les plus grands : 635 photographies de Paul Strand sont accueillies à bras ouverts à Ottawa. L’Institut canadien de la photographie (ICP) a annoncé hier qu’il reçoit ce don exceptionnel de trois collectionneurs canadiens anonymes.

Né à New York en 1890, Strand fut un élève de Lewis Hine, connu pour ses photographies humanistes vouées à dénoncer le travail des enfants dans les usines. Sensible à diverses manières de voir, plus subtile, Strand est vite remarqué par le pape de la photographie qu’est Alfred Stieglitz. Deux numéros de la prestigieuse revue Camera Works de Stieglitz sont consacrés à Strand alors que sa carrière débute à peine. Il renouvelle d’abord la façon de voir la photographie en l’éloignant des brumes subtiles et du symbolisme noueux en vogue au début du XXe siècle. Jusqu’à sa mort, en 1976, Strand touchera à tout : portraits, abstractions, paysages, architectures. L’oeuvre est variée, mais tout de même unifiée par une sensibilité toute personnelle.

Au nombre des tirages offerts au musée, on trouve de ses expérimentations new-yorkaises modernistes influencées par le cubisme, des vues de ses voyages aux États-Unis, au Mexique, au Québec, de même qu’en Europe et en Afrique. On note aussi des images de ses derniers travaux consacrés au monde végétal.

L’ensemble des oeuvres offertes à l’ICP couvre toute la carrière de ce photographe. Ce don laisse présager avant longtemps, il faut l’espérer, une exposition de son oeuvre dans la capitale fédérale. L’essentiel s’y trouve désormais, à condition d’oublier que Strand fut aussi un cinéaste, d’avant-garde d’abord puis documentariste. Une bonne partie de son oeuvre comme cinéaste montre en filigrane son penchant favorable à la syndicalisation et à la collectivisation des richesses, ce qui est aussi perceptible dans son rapport à l’image photographique.

Fidèle au sujet

Le réalisme de Strand, jamais maniéré, révèle une sensibilité qui accorde à ses sujets une autonomie propre où le quotidien s’élève jusqu’à la métaphore. Il s’avère un magicien de la réalité en ceci qu’il arrive à la faire voir différemment sans jamais trahir son sujet en le dénaturant. L’oeuvre de Strand affirme d’un bout à l’autre de fortes valeurs humanistes.

Dans les parfums de fin du monde qui hantent les années 1930, il apprendra à mieux respirer en montrant de fortes sympathies pour des positions socialistes. Jusqu’à la fin de sa vie, Strand demeure éminemment sensible au monde social, au sort des petits et des humbles. Il les enveloppe d’une lumière nacrée et parfaitement maîtrisée qui fera sa signature.

Au cours de ses nombreux voyages, Strand va séjourner en Gaspésie à deux reprises, en 1929 et en 1936. Si les photographes d’aujourd’hui regardent le monde différemment, avec d’autres sensibilités, il n’empêche que les photographies de la péninsule gaspésienne de Strand, pour la plupart peu connues, ont notamment influencé le remarquable travail du photographe québécois Bertrand Carrière, un des meilleurs de sa génération.

À compter des années 1970, de grandes rétrospectives de son oeuvre et nombre de publications ont contribué à mieux faire connaître son oeuvre. Il est considéré désormais comme un phare incontournable de l’histoire de la photographie. Après la guerre, il avait adopté la France et s’était installé près de Paris, à Orgeval. Il y est décédé en 1976. C’est là, de façon étonnante, qu’il eut sa seule chambre noire personnelle, en une période où son oeuvre devenait plus méditative.