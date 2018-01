Le Musée des beaux-arts du Canada fermé en janvier

Le Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa, a annoncé qu’il fermera ses portes du 8 au 22 janvier prochains inclusivement pour poser des échafaudages et préparer des rénovations qui se feront au printemps. Ces rénovations impliquent le remplacement des vitres et des toitures de l’entrée principale et de la colonnade du musée, qui sera par ailleurs ouvert durant les travaux, plus tard cette année. Le comptoir de la billetterie sera cependant relocalisé dans la salle Sketches.