Une toile de Balthus choque au Met

Plus de 9000 personnes avaient signé mardi une pétition demandant le retrait ou la contextualisation d’un tableau de Balthus, exposé au Metropolitan Museum of Art de New York et représentant une jeune fille assise, une jambe levée, dévoilant entrejambe et sous-vêtements. La toile intitulée Thérèse rêvant date de 1938. L’auteure de la pétition, Mia Merrill, accuse le Met de « soutenir, peut-être de manière non intentionnelle, le voyeurisme et la réification des enfants » en exposant le tableau sans « clarification ». Merrill soutient que Balthus « avait une attirance connue pour les jeunes filles pubères » et ajoute avoir lancé sa pétition « compte tenu du climat actuel autour des agressions sexuelles et des accusations rendues publiques chaque jour ». Selon l’AFP, le musée n’a pas l’intention de retirer la toile ou de modifier la notice de présentation qui figure à côté de l’oeuvre.