Succès historique pour l’exposition «Hergé à Québec»

Record de fréquentation pour le Musée de la civilisation de Québec et son exposition Hergé à Québec, qui se terminait le 2 décembre : avec plus de 420 000 entrées, soit une moyenne de 84 100 visiteurs par mois, l’exposition dépasse Or des Amériques, qui avait attiré 77 000 visiteurs par mois en 2008. Le musée a connu une hausse de fréquentation de 35 % en 2017, comparativement à 2016. Une enquête menée par le musée indique que 74 % des répondants provenaient de l’extérieur de la région. Et Tintin fait recette : la boutique du musée a vu ses ventes tripler par rapport à l’année précédente, alors que la vente des produits dérivés Hergé a représenté 77,5 % des ventes totales.