Tout sur Cozic

De nos jours, il est encore difficile de trouver des monographies sur le travail de bien des artistes canadiens et québécois. Étrangement, cela est encore plus difficile quand il s’agit de créateurs ayant oeuvré durant les années 1960-1990 et qui sont pourtant déjà consacrés. Voilà qui est corrigé pour les Cozic avec cet album qui leur est consacré. Ayant reçu le prix Paul-Émile Borduas en 2015, Cozic — un duo formé de Monic Brassard et d’Yvon Cozic — a développé sur plus de 50 ans une intelligente démarche multiforme. Celle-ci a un pied dans le formalisme de l’art abstrait ou même du minimalisme et l’autre pied dans l’humour du dadaïsme ou de Fluxus. La qualité des quatre textes écrits est indéniable et nous aurions d’ailleurs aimé lire un peu plus de ces auteurs réputés. Quelques textes anciens et plus difficiles à trouver sur les Cozic auraient certainement complété judicieusement cet ouvrage qui deviendra une référence.

Cozic Avec des textes d’Ariane de Blois, Jérôme Delgado, Laurier Lacroix et Gilles Lapointe, les Éditions du Passage et Plein Sud édition, Montréal, 2017, 308 pages.