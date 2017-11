Trois figures historiques, Napoléon, Picasso et Calder, ponctueront l’année 2018 du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). La programmation ne fera pas cependant que célébrer le passé, selon ce qui a été présenté mardi aux médias.

Dans un souci d’équilibre entre les cultures et de mise à niveau de ses collections, l’établissement dirigé par Nathalie Bondil fera une belle place aux créateurs africains, ainsi qu’aux artistes afro-canadiens.

Sept expositions seront inaugurées entre février et septembre, mais le MBAM aura déjà les yeux tournés vers 2019 alors qu’on inaugurera les espaces consacrés aux cultures dites du monde.

Cette nouvelle section, qui aura peut-être un jour son propre comité d’acquisition, occupera les salles vidées avec le transfert des tableaux de grands maîtres vers le Pavillon pour la Paix. L’inauguration de celui-ci en 2016 a permis de réorganiser le bâtiment de 1991, celui conçu par Moshe Safdie.

« Les cultures du monde, c’est le troisième grand chantier du musée, après l’art-éducation et l’art-thérapie. Il faut s’intégrer dans le Montréal d’aujourd’hui, être branché dans la diversité. Travailler pour ça est complexe », reconnaît Nathalie Bondil.

Le 4e étage du pavillon de 1991 abritera ces collections qui ratisseront large dans le temps, de l’archéologie à l’art contemporain, et dans l’espace. Le projet, qui conclut le programme humaniste né avec le Pavillon pour la Paix, nécessitera une campagne de financement sur le point d’être amorcée.

La riposte à Picasso

Le MBAM profitera de 2018 pour acquérir des oeuvres d’artistes africains actuels. L’été, ceux-ci se trouveront même sur le même pied que le grand Pablo Picasso.

L’exposition Face à face : d’hier à aujourd’hui, les arts premiers et Picasso tournera autour du maître espagnol. Mais avec l’intention de repenser la relation établie par un art eurocentrique avec des arts jugés primitifs ou tribaux.

« [L’exposition offre] une relecture de l’histoire de l’art. [Elle s’interroge sur] des notions acquises, abondamment commentées », dit Nathalie Bondil. À l’« art nègre » de Picasso riposteront les Yinka Shonibare et autres Samuel Fosso.

Conçu par le Musée du quai Branly avec l’appui du Musée national Picasso, ce « face à face » abordera autant l’appropriation culturelle que sa réappropriation.

La question identitaire et l’esprit d’ouverture seront relayés par l’autre exposition estivale, Nous sommes ici, d’ici : l’art contemporain des Noirs canadiens. Conçue à Toronto, elle prendra une voie québécoise au MBAM.

Le musée vise à acquérir pour l’occasion des oeuvres de ces artistes encore souvent marginalisés. L’exposition Connexions, prévue pour la fin de l’été, mènera aussi à des acquisitions, au bénéfice cette fois d’artistes issus de la diversité artistique.

L’établissement montréalais profitera du programme de subventions Nouveaux chapitres du Conseil des arts du Canada pour mener à bien ses objectifs autour de l’exposition Connexions. Cet argent s’ajoute au budget d’acquisition du MBAM, qui tourne autour du million de dollars.