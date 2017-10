La Ville de Montréal s’occupera du musée Dufresne-Nincheri

À la suite de notre article paru mercredi au sujet de l’état des collections du musée Dufresne-Nincheri, la Ville de Montréal a fait savoir mercredi en fin de journée que son service de la gestion et de la planification immobilière préparait « un plan d’intervention majeur en maintien d’actifs, qui sera mis en oeuvre en 2018. Ce plan comprend notamment des travaux d’urgence qui seront exécutés au tournant de la nouvelle année pour régler une infiltration d’eau dans le sous-sol du musée. Des analyses de la qualité de l’air des espaces d’entreposage ont également été effectuées. Des travaux de décontamination sont ainsi planifiés pour le début de 2018. À l’instar des autres collections du musée, les oeuvres seront entreposées de façon sécuritaire durant les travaux de mise aux normes. Les artefacts nécessitant une intervention spécifique seront traités par des experts spécialisés ». La Ville de Montréal est propriétaire du bâtiment et « soutient financièrement le musée dans ses activités courantes et certains projets spéciaux par l’entremise du Service de la culture. Parmi les priorités : la conservation de ce bâtiment patrimonial et historique et la mise en valeur et l’accessibilité de ses collections. Le Service de la culture suit attentivement la démarche de la direction du musée Dufresne-Nincheri pour consolider la situation financière et organisationnelle de son organisation ».