Le dessin et sa chapelle universitaire

L’exposition s’intitule Des lignes, du temps (avec une virgule), mais elle aurait très bien pu aussi évoquer une école et une discipline tellement les 28 artistes réunis à la Fondation Molinari ont deux points en commun : l’Université Concordia et la pratique du dessin.

Des lignes, du temps, c’est en effet un peu, beaucoup, une expo hommage à l’établissement de l’ouest du centre-ville de Montréal. Celui-ci est montré comme une pépinière où le dessin, bien plus qu’un moyen d’expression, est une philosophie.

Si la célébration se déroule loin de l’université anglophone, le justificatif est bien simple. Le quartier francophone de l’est de Montréal où l’expo prend racine, c’est le quartier de Guido Molinari. Rappelons que le maître de l’abstraction a été, pendant trois décennies, un enseignant apprécié de Concordia.

Photo: Source Fondation Molinari

Molinari est la raison d’être de l’exposition, comme tout ce qui est conçu à la fondation qui porte son nom. Dans Des lignes, du temps, ses oeuvres ne prennent cependant pas plus d’importance que celles des autres. Il est, tout au plus, considéré comme le représentant d’un des axes de l’art du dessin.

Molinari incarne l’approche « non objective et systémique » (ou abstraite et conceptuelle), pendant que John Fox fait figure du rendu « mimétique » (ou figuratif et narratif) et qu’Irene F. Whittome personnifie la croisée des genres et disciplines dite « intermédiale ».

La centaine de dessins a été sélectionnée selon ces axes. La diversité, voire la complexité de l’accrochage, peu didactique, reflète le modèle d’enseignement adopté. Celui-ci mise sur le dessin « en tant que méthodologie ouverte, en tant que mode de pensée et de visualisation unique », selon François Morelli, artiste, professeur de Concordia et un des commissaires de l’expo (avec le collègue Éric Simon et Gilles Daigneault, de la Fondation Molinari).

Des lignes, du temps est une fenêtre sur un art sans frontières, qui ne répond qu’à la vision personnelle de son auteur. Pour Molinari, comme le cite Gilles Daigneault dans l’opuscule publié pour l’occasion, le dessin, en comparaison à la peinture, est plus libre, plus lyrique et plus en communion avec le corps qui le réalise. Pour Éric Simon, la légèreté du dessin permet une exécution rapide et en même temps une longue gestation.

En désordre et en cohérence

L’expo se décline en de multiples exemples et variantes. Si le support papier demeure la récurrence presque inévitable, les propositions esthétiques sont imprévisibles. Les petits regroupements par deux, trois ou rarement plus d’artistes, empêche néanmoins qu’on s’y perde. Constat : l’attendue foire cède sa place à une exposition soignée et cohérente.

La minutie du tracé chez Peter Krausz, paysagiste et portraitiste renommé, trouve écho dans les lignes expressives de Molinari, tirées de l’époque où son art non figuratif n’a pas encore atteint le stade formaliste qui fera sa renommée. Les petites figures de Sophie Lanctôt se reflètent étonnamment dans les empreintes au fer de Marc Garneau.



Photo: Fondation Sylvie et Simon Blais / Photo: Guy L’Heureux

Étudiants ou enseignants, ou les deux, la plupart d’hier, peu d’aujourd’hui (six profs), les artistes exposés se mélangent, sans hiérarchisation. Naomi London, Thérèse Mastroiacovo et Diane Morin se sont succédé sur les bancs d’école, les voici réunies autour du thème du double et de ses corollaires, la répétition, l’effacement, l’enchaînement.

À elles, en retrait, se joint le plus jeune diplômé de l’expo, Vincent Routhier, un homme, un coloriste, adepte de géométrie et de mathématique. Ses quatre oeuvres, des pigments sur papier-calque, respirent aussi l’idée de variation sur le même thème.

Toute la Fondation est animée par ce genre d’associations libres. Au rez-de-chaussée, on a droit au dialogue, dos à dos, entre le pastel brumeux de Françoise Sullivan, Sans titre # 22 (1996), et le récit féministe de la série photo de Suzy Lake, Maquette : Suzy Lake as Françoise Sullivan (1973-2012). À l’étage, les fusains noirs pleins de profondeur de Betty Goodwin voisinent les faux monochromes blancs si délicats de son maître, Yves Gaucher.