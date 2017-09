Déménagement du Musée de la photographie

Photo: iStock

Logé depuis sa fondation dans le sous-sol de la basilique Saint-Frédéric de Drummondville, le Musée populaire de la photographie (MPP) annonce son déménagement prochain. Il sera désormais logé dans l’ancien collège Ellis, dans la vieille portion de Drummondville. La direction du musée croit ainsi « se rapprocher des normes muséales en vigueur au Québec et sur le plan national ». L’importante collection d’appareils et d’objets que compte le musée jouira là-bas d’une meilleure visibilité. La direction de l’établissement promet en tout cas que le nouveau lieu permettra de mieux mettre en valeur sa collection, dans un environnement « comparable aux autres institutions muséales au Québec et au Canada ». Afin de mener à bien ce déménagement, le musée sera fermé cette année en novembre et décembre. La réouverture à sa nouvelle adresse est prévue pour janvier 2018. En plus de sa vaste collection d’appareils photographiques, le musée présente chaque année les oeuvres de photographes d’ici et d’ailleurs.