Deux peintres âgés de plus de 50 ans sont en lice pour le prix Turner

Londres — Deux peintres âgés de plus de 50 ans sont en lice pour le prestigieux prix Turner. Les finalistes sont connus pour avoir aidé à lancer les carrières de Damien Hirst et de plusieurs autres membres de la génération des « Young British Artists » (Jeunes artistes britanniques). Les organisateurs ont ainsi éliminé un critère d’éligibilité pour les candidats, soit une limite d’âge de 50 ans. Parmi les finalistes dévoilés mercredi, on retrouve le peintre Hurvin Anderson, dont les images rappellent souvent l’héritage des Caraïbes, et Lubaina Himid, une artiste noire pionnière au Royaume-Uni. L’artiste d’origines palestinienne et anglaise Rosalind Nashashibi, notamment connue pour son film Electric Gaza, est également finaliste. On compte aussi l’artiste d’origine allemande Andrea Büttner. Le gagnant recevra 25 000 £ (44 000 $CAN) et sera annoncé le 5 décembre. Le prix Turner récompense depuis 1984 un artiste d’art moderne établi au Royaume-Uni.