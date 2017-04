La ville suspendue raconte l’histoire des quartiers de Montréal

Ce texte fait partie d’un cahier spécial.

L’exposition ambulante La ville suspendue, créée par le Musée McCord, racontera l’histoire de Montréal, de ses quartiers, de ses habitants, de ses grands symboles, du 12 mai au 17 septembre. Le rendez-vous avec les citoyens ne sera pas donné entre les murs du Musée, mais bien dans les parcs des différents arrondissements de la métropole dans le cadre de La Grande Tournée dirigée par le Cirque Éloize, à l’occasion du 375e de Montréal.

« Nous souhaitons avec ce projet créer de la fierté chez les Montréalais, les émouvoir et les rapprocher aussi en leur faisant prendre conscience qu’ils vivent dans un environnement riche en histoires, avec un s, parce que c’est leurs histoires qu’on souhaite raconter », explique Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord.

D’abord, huit grands symboles de Montréal seront présentés dans tous les arrondissements : l’espace nature du mont Royal avec sa gigantesque croix, l’oratoire Saint-Joseph, qui accueille maintenant deux millions de visiteurs par année, la surréelle boule de la Biosphère, qui était le pavillon des États-Unis à Expo 67, Place Ville-Marie, le symbole de l’arrivée de Montréal dans la modernité, la Main qui délimite le Montréal francophone de l’anglophone, le fleuve avec la remise en valeur récente du Vieux-Port, puis le canal de Lachine, un axe de développement socioéconomique majeur.

« On a choisi des symboles qui ont une portée contemporaine, qui continuent aujourd’hui d’être importants dans l’identité de la ville », explique Suzanne Sauvage.

En plus de présenter des photos d’archives, on racontera la petite histoire de ces lieux symboliques pour Montréal.

L’autre portion de l’exposition changera dans les 19 arrondissements. Quelques témoignages de citoyens ont été recueillis pour chacun.

« Les habitants deviennent ainsi la mémoire vivante de la ville, explique Suzanne Sauvage. Ils viennent raconter un moment important, un moment fort dans la vie du quartier en faisant référence à une institution présente sur le territoire, à un commerce, etc. »

L’exposition profite de ces anecdotes pour donner davantage d’informations sur le contexte et sur certains éléments évoqués dans les témoignages. Une façon de raconter l’histoire du développement des quartiers autour des histoires des résidants.

Un travail de partenariat

Créer cette exposition historique qui réunit 550 photos a nécessité l’implication de différents partenaires. En plus de puiser dans ses archives, le Musée McCord a travaillé avec la Ville de Montréal et les sociétés d’histoire des différents arrondissements. La Société de transport de Montréal a aussi été mise à contribution pour présenter de vieilles photos liées au transport en commun de la métropole.

Un comité scientifique a aussi été créé pour réaliser cette exposition. Il était composé des professeurs du Département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal Paul-André Linteau et Joanne Burgess, ainsi que de Mario Robert, chef de la section des archives à la Ville de Montréal et de Myriam Wojcik, historienne et communicatrice.

Un concept convivial inspiré de Montréal

Le concept retenu pour l’exposition utilise deux grands incontournables de Montréal : la corde à linge et les grandes enseignes au néon (on pense au célèbre Five Roses).

« La structure de l’exposition est impressionnante avec ses 9 mètres de longueur, ses 18 mètres de largeur et ses 5 mètres de hauteur, explique Mme Sauvage. Ce sera très animé et convivial. »

L’exposition s’installera le temps d’une fin de semaine dans chacun des quartiers. Les amateurs d’histoire et de la métropole pourront bien sûr suivre la tournée d’arrondissement en arrondissement pour parfaire leurs connaissances sur les différents quartiers. Mais, l’événement qui reflète le caractère humain de Montréal se veut également très accessible et familial.

« Les textes demeurent assez courts et nous souhaitons que les gens viennent flâner dans le parc le temps de l’exposition pour apprendre des choses sur leur quartier, poser des questions aux animateurs qui seront sur place et aussi discuter de l’exposition et de l’histoire du quartier », explique Mme Sauvage.

La Grande Tournée

Cette exposition gratuite en plein air sera aussi festive puisqu’elle prend part à La Grande Tournée organisée par le Cirque Éloize à l’occasion du 375e anniversairede Montréal. La troupe présentera différentes activités pendant les journées et, en soirée, la pièce acrobatique L’heure magique.

Pour rassasier les visiteurs, un pique-nique géant sera tenu avec des restaurateurs, commerçants et artisans gourmands du quartier.

Des équipes des émissions d’ICI Radio-Canada Première et d’ICI Musique seront aussi sur place et présenteront des prestations musicales.

Un vélo-projecteur de Wapikoni mobile présentera sur grand écran une sélection de ses meilleurs courts métrages de réalisateurs autochtones et des vidéoclips issus de collaborations entre musiciens autochtones et de différentes communautés culturelles.

Les enfants comme les adultes pourront aussi tester leurs connaissances des arrondissements de Montréal grâce à des rallyes-découvertes en format papier ou avec l’application 375MTL.