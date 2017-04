L’accent montréalais du MBAM

Ce texte fait partie d’un cahier spécial.

Inauguré en 2011, le pavillon Claire et Marc Bourgie accueille aujourd’hui la collection d’art québécois et canadien du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). Quoique pancanadienne, cette collection possède un fort accent montréalais. « Montréal est bien visible par les oeuvres qui y sont présentées », souligne Jacques Des Rochers, conservateur de l’art québécois et canadien au MBAM.

De plus, l’aménagement du pavillon, et de l’exposition qui s’y trouve, selon les voeux de Jacques Des Rochers, suit le développement des beaux-arts au Canada, mais aussi à Montréal, et, en ce sens, épouse l’histoire même du MBAM, fondé en 1860. Ainsi, le visiteur peut remonter dans le temps et suivre pas à pas l’évolution des beaux-arts montréalais.

« À l’étage intitulé “Identités fondatrices”, qui couvre la période coloniale, soit de 1700 à 1867, poursuit Jacques des Rochers, on présente de l’art religieux et des portraits qui témoignent du début de la production artistique locale. »

À ses débuts, le MBAM, qui s’appelait alors l’Art Association of Montreal, n’avait pas de local permanent et ses expositions étaient itinérantes. C’est en 1880 que le musée emménage dans un bâtiment, l’Art Gallery, sis square Phillips. C’est aussi à ce moment que s’amorce la période des salons d’art canadien, inspirés par les salons d’art européen de la même époque. « C’est donc à Montréal et dans notre musée qu’ont eu lieu les tout premiers salons d’art canadien qui ont permis à nos artistes de se faire valoir et de se distinguer des artistes européens. »

Un étage du pavillon, intitulé « Époques des salons », y est consacré. Le visiteur peut y voir, entre autres, une vue de la Place d’Armes, intitulée Des cochers se disputent un client, peinte par Alfred Boisseau en 1883. La coupe de la glace, toile de Maurice Cullen datant de 1914, est l’une des premières représentations impressionnistes du fleuve Saint-Laurent.

L’époque moderne

Le visiteur pourra se rendre ensuite à l’étage intitulé « Chemins de la modernité », où il pourra apprécier les oeuvres des premiers artistes modernes, dont celles du Groupe de Beaver Hall, premier regroupement d’artistes mixtes, hommes et femmes. « Une toile de 1921 de Mabel May, intitulée Flocons fenêtre de l’atelier, où l’on aperçoit le dôme de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, est typique des enjeux du début la modernité. » Le tableau Le port de Montréal, peint par Adrien Hébert en 1925, illustre le caractère industriel de Montréal, tandis que le tableau Angle Peel et Sainte-Catherine, du même artiste, mais peint en 1948, témoigne de la vitalité du centre-ville de Montréal. « Marc-Aurèle Fortin nous donnera aussi des versions touchantes du port et des quartiers de Montréal, dont notamment Commencement d’orage sur Hochelaga, toile peinte vers 1940. »

La fondation en 1939 à Montréal de la Société d’art contemporain ouvre alors la pratique artistique à toutes les communautés de Montréal, anglophone, francophone, mais aussi juive. Louis Muhlstock valorisera le travail des ouvriers montréalais des usines et chantiers navals engagés alors dans l’effort de guerre. « À cette époque, ce sont surtout les artistes juifs qui illustreront le mieux la ville et sa réalité sociale. »

L’étage « Le temps des manifestes » célèbre l’époque où Montréal fut le lieu de lancement de tous les principaux manifestes artistiques modernes du Québec et du Canada. « On pense au Refus global avec les automatistes réunis autour de Paul-Émile Borduas ou Prismes d’yeux, des surréalistes réunis autour d’Alfred Pellan. On peut y rajouter le Manifeste des plasticiens de 1955, réuni autour de Jauran. »

À cet étage, on peut donc voir plusieurs des oeuvres des maîtres de cette époque, dont évidemment des oeuvres de Borduas, mais aussi celles, entre autres, d’Alfred Pellan, de Jean-Paul Riopelle, de Robert Roussil, de Pierre Gauvreau, de Jean-Paul Mousseau et de Marcel Barbeau. « Le musée possède aussi ce que l’on considère comme l’icône absolue de l’oeuvre de Borduas, soit la toile L’étoile noire, de 1957. »

Le corridor souterrain qui mène au pavillon est intitulé « Champs libres », et il fait une place importante à l’École de Montréal, à laquelle sont associés Claude Tousignant, connu pour ses cibles, dont Gong 96, datant de 1966, et Guido Molinari, dont la toile Bi-sériel vert-bleu de 1967. « Nous avons placé ces tableaux face à face avec des oeuvres de leurs contemporains de la scène torontoise, ce qui met en relief la spécificité montréalaise de l’art non figuratif. »

L’art inuit

L’art inuit, aujourd’hui un des représentants emblématiques du Canada, et ce, depuis sa reconnaissance internationale lors d’Expo 67, occupe le dernier étage du pavillon Claire et Marc Bourgie. Mais quel est le lien entre l’art inuit et Montréal, outre sa consécration en 1967 ? « Les Inuits sont associés à Montréal dès 1948, car c’est à ce moment que se réalise à Montréal la première mise en marché de leurs oeuvres. Et Montréal demeure aujourd’hui une plateforme historique du collectionnement de ce patrimoine artistique. »

De l’art inuit à l’art non figuratif, des balbutiements de l’art local aux salons d’art canadien, ces derniers étant aussi représentatifs des débuts de la pratique muséale à Montréal, en passant par l’ère moderne et l’époque des manifestes, dont plusieurs des grands maîtres furent des artistes montréalais, le visiteur qui parcourt la collection d’art québécois et canadien du pavillon Claire et Marc Bourgie n’aura aucune difficulté à y reconnaître, en ce 375e anniversaire de Montréal, l’importante contribution montréalaise à l’évolution et à la vitalité de l’art québécois et canadien.