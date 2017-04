L’homme de l’image fragile

Le graveur et dessinateur Paul Lussier a surtout été actif dans les années 1970 et 1980.

Il a travaillé ses papiers comme des palimpsestes, à la faveur d’oeuvres marquées par la trace et l’effacement. Retiré de la vie publique depuis plusieurs années, le graveur et dessinateur Paul Lussier s’est définitivement effacé. Malade depuis 32 ans, il est décédé le 10 avril. Il avait 72 ans.

Peu exposé, Paul Lussier a surtout été actif dans les années 1970 et 1980. Cité par Gilles Daigneault dans La gravure au Québec (1940-1980), Lussier a cherché dans sa pratique à s’en tenir à l’essentiel, comme pour ne reproduire que ce qu’il reste en fin de vie.

La mort est souvent un motif chez celui qui signe une série de pastels gris, très épurés et intitulés Sarcophage.

Photo: Archives Le Devoir

« Paul Lussier produit non pas une accumulation de signes, il pratique plutôt le désencombrement. Il ne s’agit pas d’un retrait, mais bien d’une opération qui se fait par soustraction […]. Les figures et les volumes dessinés semblent les survivants d’une opération sélective », écrit Louise Déry en 2002. Les dessins qu’elle commente, Aspects de la vie et de la mort de saint Sébastien racontés par le détail (1997), lui semblent emblématiques de « l’image fragile, instable, incertaine ».

Né à Waterloo et formé à l’École des beaux-arts de Montréal, aux côtés notamment de Pierre Ayot, Paul Lussier a aussi peint, écrit et exercé un certain leadership.

Pendant qu’Ayot pilotait l’Atelier libre 848, Lussier fondait, en 1974, Arachel, un atelier spécialisé en lithographie aujourd’hui disparu.

Dans un dithyrambique texte de 1978, le critique Jean-Claude Leblond et futur directeur de Vie des arts salue « le combat pour la survie » qui s’exerce à l’Arachel. « On peut noter, depuis que cet atelier fonctionne, une sorte d’assainissement du monde intérieur de la gravure. Et, chose certaine, on assiste à une certaine forme de démocratisation. »

Paul Lussier a beaucoup oeuvré hors Montréal. Il a dirigé la Biennale du dessin, de l’estampe et du papier (1989-1999), tenue à Matane, puis à Alma. En 2001 et 2002, il a assuré la direction artistique du Symposium de Baie-Saint-Paul.

Il a aussi enseigné au Département des arts et des lettres de l’Université du Québec à Chicoutimi, de laquelle il était retraité depuis 2009.