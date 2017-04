L’art en ruine?

Quelque part entre l’atelier d’artiste et l’espace de méditation, la salle de diffusion du centre Skol a été transformée. Légèrement, car l’endroit reste reconnaissable. La métamorphose est plutôt d’un autre ordre. Que fait-on ici ? Visiter une exposition, cette exposition, équivaut-il à s’immiscer dans l’intimité de quelqu’un ?

L’expo en question, Petites incarnations (suite), est l’affaire de Barbara Claus, une artiste à la route longue et pourtant méconnue. Difficile de mettre une image rapide sur la pratique de l’artiste d’origine belge, arrivée à 25 ans au Québec et dont la dernière ligne du CV, tout en bas, signale une présence au premier Mois de la photo à Montréal, celui de 1989.

Pour son expo à Skol, centre d’artistes établi au Belgo, Barbara Claus y va d’une occupation radicale et totale. Sans pour autant envahir l’espace. De facture minimaliste, son infiltration repose sur quatre murs. Au sol, au centre de la salle, il n’y a rien. Tout est dans l’aura qui se dégage des parois.

Il faut déjà se déchausser et passer à travers une structure en bois pour s’introduire dans l’installation. Rien d’innocent. La discrète mise en scène évoque cela : on s’introduit dans l’oeuvre, dans l’expo, dans un espace de travail. Précisons aussi que Barbara Claus s’y trouve souvent, non pas pour travailler, mais pour vous souhaiter la bienvenue. Pour les deux derniers samedis des Petites incarnations (suite), elle offrira « tisane et chocolat » (le 15 avril) et des parties de ses murs (le 22 avril, jour du « finissage et démantèlement »).

Photo: Guy L'Heureux

Il est beaucoup question ici de patience, de faire une pause et d’une réflexion sur de grands concepts, comme l’évolution, la construction, le travail. Par le fait même, la précarité et l’isolement sont également abordés. Tout dépend du point de vue, de l’interprétation.

Sur ses quatre murs en gypse — en fait trois murs, dont un séparé en deux par un élément architectural, l’artiste a accumulé différentes matières et suivi différents protocoles. Chaque surface est distincte, chacune porte un titre, comme s’il s’agissait de quatre oeuvres. À noter que plusieurs sections sont laissées nues, révélant l’aspérité du support.

Usure des murs

Dans Monument I, la cire d’abeille, appliquée comme de la peinture, irradie par sa couleur et son odeur. Les feuilles d’aluminium de Monument II, par leur attribut réfléchissant, fonctionnent comme une courroie de transmission. Le mot « morte », creusé à même l’aluminium, donne un caractère funéraire à l’ensemble.

Par rapport à ces deux presque célébrations, les deux autres parois expriment davantage douleur et usure. Lignes de feu propose une série d’incisions dans le mur, qui auront ensuite été brûlées. Barbara Claus a reproduit à grande échelle ce qu’elle avait déjà fait sur des cahiers. Elle dit y travailler à la manière de Lucio Fontana, mais il y a aussi une évocation indirecte de la cicatrice, telle que travaillée par Rebecca Belmore en allusion aux femmes autochtones victimes de violence.

Enfin, pour La ruine, l’artiste a travaillé autour de ce titre lourd de sens inscrit en grosses lettres, en perçant de petits trous et en couvrant la surface de graphite. Le résultat, à la fois soigné et brutal, relève du paradoxe qu’on bâtit souvent nos propres ruines.

Les petites incarnations auxquelles s’est prêtée l’artiste ont une portée politique. En ces temps de révision des politiques culturelles, que signifie dès lors créer ? Dans quelles conditions, dans quels ateliers ? Barbara Claus a bénéficié ces dernières années de plusieurs résidences d’artistes, notamment à Granby (en duo avec Pierre Blache), en Finlande et bientôt en Argentine. Son projet à Skol, qui clôt une programmation de deux ans sur le thème de la clairvoyance, met en lumière la réalité transitoire et errante de la création.