La toile retrouvée de Maud Lewis sera exposée à Halifax

Halifax — Une toile de Maud Lewis récemment retrouvée sera exposée au Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse à compter de mardi, soit à quelques jours de la sortie en salle d’un film biographique sur l’artiste folk. L’oeuvre intitulée Portrait d’Eddie Barnes et Ed Murphy, pêcheurs de homard, Bay View, N.-É. a été découverte par des bénévoles triant les dons à l’intention d’une friperie du Comité central mennonite à New Hamburg, en Ontario. L’exposition de la toile, qui se déroulera du 11 au 16 avril, à Halifax, coïncide avec la sortie du film hollywoodien Maudie, prévue vendredi. Le long métrage, qui met en vedette Ethan Hawke et l’actrice britannique Sally Hawkins, a été encensé par la critique dans divers festivals à travers le monde. Le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse héberge la plus vaste collection publique portant sur Maud Lewis, qui compte notamment sa maisonnette. La toile retrouvée sera mise aux enchères en ligne afin de récolter des fonds pour le Comité central mennonite et ses oeuvres caritatives.