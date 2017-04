«Housebound : Portraits of the Winter Garden», Evergon

Alors qu’une nouvelle exposition du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) porte sur le thème de la vanité dans la nature morte, une récente série d’Evergon magnifie le sujet avec soin et audace. La galerie Trois Points présente des photos de plantes d’intérieur, que l’artiste invite à lire comme des portraits. Chaque plante est unique, chaque pot qui la maintient en vie aussi. Portraitiste reconnu, Evergon est un méticuleux metteur en scène. Dans ses natures mortes comme dans toutes ses citations des genres picturaux, le photographe ne semble rien laisser au hasard. L’expo Housebound : Portraits of the Winter Garden découle de la vie casanière adoptée par le septuagénaire Evergon. Ces plantes en pot sont d’une certaine façon ses confidentes. Son jardin d’hiver : il en prend soin et il en a besoin pour demeurer actif. La vanité permet de parler des cycles de la vie et nécessairement d’une fin imminente. Dans Housebound, les plantes apparaissent sinon vieillissantes, fragiles et tombantes. C’est une sorte de confidence, toute à l’honneur de l’artiste, qui s’est souvent servi de la métaphore phallique pour évoquer la masculinité. À noter qu’Evergon est présent dans l’expo Le temps file du MNBAQ, tout comme dans La photographie au Canada 1960-2000 que le Musée des beaux-arts du Canada inaugurait aussi cette semaine.

Housebound : Portraits of the Winter Garden À la galerie Trois Points, 372, rue Sainte-Catherine Ouest, espace 520, jusqu’au 22 avril.