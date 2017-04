Raymond Gervais, toujours passeur

Expert dans l’art de la citation et d’un art conceptuel très musical (mais non sonore), Raymond Gervais occupe avec éclat un des espaces de la galerie bicéphale Roger Bellemare/Christian Lambert. Avec l’éclat de ses silences si parlants, et avec l’élégance d’un corpus presque exclusivement blanc.

L’exposition s’intitule Via et repose sur l’idée que l’art, ou la pensée et le langage sont une courroie de transmission. Actif dans le milieu de l’art contemporain depuis presque 45 ans, Raymond Gervais se pose lui-même comme un passeur. Son oeuvre plastique ne cesse d’amener la musique à une expression visuelle.

Dans Via, l’artiste montréalais nous pousse vers une pléthore d’univers révolus, ceux de créateurs et penseurs (que des hommes) passés à l’histoire, comme celui du boîtier CD, support aujourd’hui en voie de disparition. Il y a toujours une forte note rétro, presque nostalgique, chez Gervais. La dominance blanche de l’expo, de la feuille de papier aux murs de la galerie, impose cette fois une sorte de recueillement, quelque part entre le deuil et le ressourcement spirituel.

Le boîtier CD, matériau central dans cinq des huit oeuvres exposées, Raymond Gervais a commencé à l’utiliser dans les années 1990, au moment où il a cessé de faire appel au tourne-disque. Comme quoi cet artiste mélomane n’est pas que nostalgique, il est aussi de son temps.

Photo: Guy L'Heureux

Mais les temps changent et ces oeuvres « à CD », réalisées entre 2000 et 2006, ont pris un coup de vieux. Par leurs références, hommages à un artiste méconnu de la fin du XIXe siècle (Vie et mort d’Aldéric Rapin) ou aux grandes figures du jazz (Écrire au loin à distance), ces installations-collections de boîtiers se présentent plus que jamais comme des stèles funéraires.

Des passerelles

Il n’y a pas que ça dans Via. Gervais réunit ses pairs, ceux qui l’ont précédé, en tant que membres d’une grande famille de laquelle on a encore à apprendre. Les oeuvres, les siennes comme celles de ses pairs, gagnent à être réécoutées, réévaluées, recomposées. Elles demeurent une passerelle, à l’instar de celle intitulée Sculpture, via Marshall McLuhan (2003) et de la citation de McLuhan, « la sculpture est à mi-chemin de l’architecture et de l’écriture ».

La pièce au coeur de l’expo, Trois sonates(via Claude Debussy), de 2012, se présente comme un orchestre sans interprètes, à la manière du choeur formé par les haut-parleurs du Motet à quarante voix (2001) de Janet Cardiff. Formée de 14 lutrins, avec chacun une feuille de partition et un seul mot inscrit dessus (le nom d’un instrument), Trois sonates… évoque les pièces restées inachevées à la mort du compositeur. Se placer devant cette installation, c’est déjà (re)donner vie à la musique.

Photo: Guy L'Heureux

Le duo de galeristes présente dans son autre espace des oeuvres récentes de Rober Racine, un proche de Gervais, et de Romany Eveleigh. Fait cocasse, les deux artistes ont été réunis, sans le savoir, à la fin des 1970. Le premier avait exécuté une performance épique — jouer l’ensemble des Vexations de Satie — dans une salle où étaient exposés des tableaux de la seconde.

Ils sont cette fois séparés par un mur. Racine expose le dernier volet de son « cycle lunaire » — des photos, surtout —, alors qu’Eveleigh propose une série de toiles, marquée par la répétition d’un geste pas toujours contrôlé.