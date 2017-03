Le Musée des beaux-arts du Canada reçoit cinq toiles d’importance

Photo: Family of Lawren S. Harris, MBAC

Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) a reçu jeudi un don d’oeuvres d’art important en provenance du raffineur l’Impériale. Le MBAC s’est vu offrir cinq toiles majeures d’artistes canadiens, dont Panneau d’affichage (Jazz), du membre du Groupe des Sept Lawren S. Harris, et Mademoiselle Anne Grafftey de Prudence Heward. Les oeuvres seront intégrées à la collection d’art canadien récent du musée et y seront exposées du 23 au 26 mars 2017. L’Impériale a également fait don de 38 oeuvres d’art à 14 musées de partout au pays. La valeur de l’ensemble des dons est estimée à six millions de dollars.