Résister par le rire

L’installation «Work no 101: On Air», inspirée des chaînes d’information continue, est destinée à être détruite par les visiteurs.

Ils prétendent n’être personne et être tout le monde en même temps. Leur nom, un amalgame linguistique, laisse croire qu’ils forment une grande équipe. Ils ne sont pourtant que deux. Le collectif parisien Nøne Futbol Club n’a surtout pas peur de dire une chose et son contraire. Le duo ne pratique d’ailleurs aucun sport, sinon celui de l’art contemporain.

« On ne voulait pas mettre en avant nos individualités, mais se fondre derrière un écran,explique une des deux voix. On évoque aussi l’histoire d’Ulysse [héros de la mythologie], qui crève l’oeil d’un cyclope en disant s’appeler Personne. Commeça, Personne n’a crevé l’oeil. C’est l’histoire de la ruse. »

« Futbol Club, précise son vis-à-vis, c’est aussi pour ne pas faire artiste. C’est du travail d’équipe, avec une combinaison de gestes et une belle action. »

Nøne Futbol Club faisait partie de la forte délégation française qui a débarqué à Québec cet hiver dans le cadre de la Manif d’art 8. Le collectif a atterri à l’Oeil de poisson, centre d’artistes de la coopérative Méduse, à Québec, là où six mois auparavant il avait été accueilli en résidence.

L’installation Work no 101 : On Air a été créée sur place. Elle risque de finir là. L’oeuvre inspirée du flux étourdissant des chaînes télé d’information continue est destinée à être détruite par les visiteurs. Ils n’ont qu’à actionner un système similaire au pendule de Newton pour que des écrans se cognent violemment entre eux.

Photo: Nøne Futbol Club

Un club rusé et joueur

La ruse, Nøne Futbol Club en a fait son leitmotiv. Depuis leur association en 2009, les deux ex-étudiants en graphisme cherchent à corrompre ce qui fait la norme. À Québec, ils s’attaquent aux infos, et à leur bégaiement. L’industrie automobile a déjà été leur cible — « on a retourné une Renault 5 comme si elle était un gant » —, la police, la mairie aussi, toujours avec un esprit joueur, prompt à bousculer, surtout, le monde de l’art.

Nøne Futbol Club est un peu l’équivalent de notre BGL, par la manière de jongler avec les cultures populaire et savante.

« On travaille sur les systèmes, sur des choses fermées. Nous, on les ouvre. On change les paramètres, avec humour », affirment ceux qui ont fui l’école de graphisme avant d’obtenir leur diplôme.

Rencontré dans la grande salle de l’Oeil de poisson, le duo respire cette candeur qui anime sa création. Ça rigole, avec sérieux. Pendant que l’un raisonne, cite Duchamp, Beuys, Jeff Koons, l’autre peut se lever et aller faire résonner le tintamarre métallique des télés. « Le son, ça fait militaire », dit-il, amusé.

Ils travaillent sur le mode de l’infiltration, fabriquent leurs propres ready-made. Le seul projet qui les a liés au football s’est manifesté sur la tête d’un joueur (Djibril Cissé), célèbre pour ses excentricités capillaires. Nøne Futbol Club lui avait demandé de se couper les cheveux pour y dessiner la même étoile que celle que Marcel Duchamp avait affichée en 1921.

Photo: Nøne Futbol Club

« L’idée était de prendre une image de musée et de la mettre à la télé. On “hacke” le système, les produits, les droits de télé. »

Comme des gamins, ils ont attaché des casseroles au dos d’un bus — l’oeuvre Work no 096 : Just Married. Leur espièglerie peut prendre des formes mille fois plus osées, comme la série Work no 078 : Ram-raid (ou Ram-raided), où une voiture fonce sur une porte de magasin, en fer. De cette idée sont nées une vidéo, des photos, une sculpture, toutes exposées au musée français d’art contemporain MAC/VAL d’Alexia Fabre, la commissaire invitée de la Manif 8.



« On se dit que la sculpture, c’est prendre un outil et taper sur des matières pour créer des formes. On a changé le marteau par une voiture, et la matière, c’est un rideau de fer. L’impact donne une sculpture abstraite, épurée, assez élégante », estiment-ils.

La hargne de Nøne Futbol Club envers les systèmes découle, sans surprise, d’un dégoût pour la consommation. Foncer sur une porte de métal, c’est s’attaquer à « la fermeture, [au] commerce, [au] capitalisme ». Les deux membres de ce club restreint en ont contre tout ce qui est marchandise, bien qu’eux-mêmes rêvent de vivre de leur art.

Sans complexe, après Québec, ils s’envolaient vers New York, invités à une foire. Une foire alternative, notent-ils : la Spring/Break Art Show. Dans leurs valises : des bibelots kitsch (des « Fortune Cat chinois »), subtilement trafiqués. « On a retourné un bras pour qu’il fasse un doigt d’honneur », explique l’un, pendant que l’autre se tord de rire.