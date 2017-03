Une nouvelle approche muséologique

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

La nouvelle salle consacrée à l’histoire canadienne a été, pour le Musée canadien d’histoire, l’occasion parfaite d’affirmer davantage sa nouvelle approche en muséologie. Entretien avec le directeur général de l’établissement, Jean-Marc Blais.

Dans le cadre des célébrations entourant le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, le Musée canadien de l’histoire a aménagé une toute nouvelle salle. Cette dernière, d’une superficie de 40 000 pieds carrés, accueillera l’exposition permanente sur l’histoire du Canada, de ses origines à nos jours. La nouvelle salle comprend trois galeries : la première est consacrée à l’origine du Canada jusqu’à la Nouvelle-France, la seconde à l’époque coloniale, de la Conquête britannique jusqu’en 1914, et enfin, la troisième est consacrée au Canada moderne, de 1914 à aujourd’hui.

Le récit

On ne conçoit plus une exposition aujourd’hui de la même manière qu’autrefois. De nos jours, il est impératif que l’exposition propose aux visiteurs une trame narrative. C’est l’approche qu’a empruntée le Musée canadien de l’histoire pour l’élaboration de l’exposition sur l’histoire canadienne. « Non seulement a-t-on divisé la salle en trois galeries, explique Jean-Marc Blais, mais on propose à l’intérieur de ces galeries 18 histoires. De plus, ces histoires sont liées, en ce sens qu’une histoire est toujours liée à la précédente et à la suivante. »

De plus, le Musée canadien de l’histoire a innové en élaborant la trame narrative de l’exposition. « Une histoire ou un événement n’est jamais présenté que d’un seul point de vue, mais plutôt selon différentes perspectives parce que l’histoire ne se vit pas de la même manière pour tout le monde. Par exemple, lorsque l’exposition traite de l’arrivée des peuples autochtones, cette histoire est présentée selon une perspective archéologique, donc scientifique, mais elle est aussi présentée selon les mythologies des peuples autochtones qui leur servent à expliquer leurs origines. » D’ailleurs, la présence des Premières Nations dans cette exposition est en soi innovante. « Habituellement, on présente l’histoire des peuples autochtones dans une salle à part. Dans notre cas, les Premières Nations sont présentes tout au long de l’exposition, même dans la galerie consacrée au Canada moderne. »

L’approche sensorielle

Photo: Musée canadien de l’histoire

Aujourd’hui, le visiteur d’une exposition muséale ne veut plus seulement déambuler le long d’un parcours, mais veut y participer. « Le visiteur veut que ça soit aussi une expérience. L’approche didactique ne suffit donc plus et il faut faire appel à une expérience plus sensorielle. Par exemple, lorsqu’on a choisi d’aborder le rôle des Filles du Roy en Nouvelle-France, on a retenu le nom d’une d’entre elles et l’on a établi son arbre généalogique que l’on présente grâce à un véritable arbre, avec branches, que l’on a construit. Cet arbre présente les 600 descendants directs de cette femme. D’une part, c’est une façon très sensorielle de présenter cet événement historique et d’autre part, une façon éloquente de démontrer l’importance du rôle qu’ont joué les Filles du Roy dans le développement de la Nouvelle-France, et par conséquent du Canada. »

Un espace de dialogue

L’exposition se veut aussi un espace de dialogue. « Les personnes qui viennent visiter ce genre d’exposition viennent rarement seules, et plutôt en famille, entre amis ou en petits groupes. Cela veut dire qu’ils vont se parler entre eux au cours de la visite. L’exposition non seulement le permet, mais aussi l’encourage, en cherchant à stimuler, par divers moyens, les discussions. Ainsi, la trame narrative comprend des moments plus denses, où le visiteur doit davantage se concentrer, mais aussi des moments plus aérés, plus propices à la discussion. De plus, les visiteurs aiment laisser une trace de leur passage et ils peuvent le faire en écrivant leurs commentaires à l’aide d’ordinateurs disposés ici et là. Ces commentaires seront lus et ceux qui nous semblent intéressants pourront par la suite être intégrés à l’exposition. Les visiteurs auront l’occasion de laisser des traces, et ces traces seront ensuite accessibles aux nouveaux visiteurs. »

L’artefact

Comme il s’agit d’une exposition dans un musée, l’artefact sera au coeur de celle-ci ; l’exposition en présente plus de 3000 si l’on tient compte des images et des cartes géographiques. « Les artefacts sont l’ossature de l’exposition et la trame narrative est construite autour d’eux. Mais pour que les artefacts jouent leur rôle pleinement, on ne peut plus les présenter de manière conventionnelle. Nous avons une sculpture inuite représentant un Européen. Cette sculpture date de 1350 donc elle est antérieure au moment où l’on croyait possibles les contacts entre Inuits et Européens. Mais la sculpture est toute petite, elle tient dans la paume d’une main. Pour la présenter, et en souligner toute l’importance, il a fallu inventer une mise en scène. »

Un lieu évolutif

C’est sans doute, selon Jean-Marc Blais, une première dans l’histoire muséale des expositions historiques. L’exposition sur l’histoire canadienne du Musée canadien de l’histoire se veut évolutive. « C’est évidemment une exposition permanente, mais on a voulu que le lieu soit évolutif. Les équipements sont donc conçus afin de pouvoir changer certains éléments et en intégrer de nouveaux. Par exemple, ça pourrait être un nouvel artefact que l’on acquiert et que l’on intègre ensuite à l’exposition. Mais l’exposition pourrait aussi être modifiée à la lumière de nouvelles découvertes archéologiques ou historiques. De plus, ce lieu évolutif, surtout dans la troisième galerie, nous permet de nous mettre à jour selon l’histoire canadienne qui se vit aujourd’hui. C’est aussi une manière de démontrer que l’histoire, ce n’est pas que du passé, mais que l’histoire s’écrit aussi au présent. » L’exposition sera inaugurée le 1er juillet 2017.