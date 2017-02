Eaux souillées au musée

« Mon oeuvre ne parle pas seulement de la violence des Mexicains, mais demande aussi d’où vient cette violence. » Le ton est grave, impose une pause à Teresa Margolles. Qui conclut : « Les États-Unis fournissent les armes, nous, au Mexique, les morts. »

L’artiste est à Montréal pour le montage de l’exposition Mundos, que lui consacre le Musée d’art contemporain (MAC). Rencontrée en dehors des salles qui réuniront le plus grand nombre d’oeuvres de toute sa carrière, la femme, début cinquantaine, accuse le coup. Derrière des lunettes fumées indécollables, on devine sa peine, sa rage. Il faut dire que l’heure n’est pas aux réjouissances depuis l’arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis.

« Le Canada et le Mexique doivent agir comme un sandwich. Faire pression [elle colle ses mains] est le seul moyen. Faire sandwich afin de l’écraser », dit-elle, cachant mal un début de rire.

Foncièrement politique, la pratique polymorphe de Teresa Margolles ne cible pas les paroles et gestes de « este señor » (Trump), car Mundos a été planifiée il y a un an et demi, fait noter l’artiste. Elle offre plutôt une riposte à la situation qui perdure à Ciudad Juárez, où elle habite depuis dix ans.

L’autre mur

Juárez, ville frontalière au coeur du va-et-vient migratoire et du trafic d’armes, de drogue, d’argent sale. Dans ce coin parmi les plus violents du globe, notamment à l’égard des femmes — depuis 1993, on dénombre 600 féminicides, selon les informations données par le MAC —, les crimes restent impunis. Et les corps estropiés, anonymes.

La morgue est une des sources créatrices de Teresa Margolles, elle qui a suivi une formation médico-légale pour mieux infiltrer ce monde. Parmi la douzaine d’oeuvres de Mundos, exposition très éclatée (sculpture, installation, photographie, broderie, vidéo, art sonore), plusieurs ont été élaborées avec de l’eau utilisée pour laver des cadavres après autopsie. Une eau souillée que Margolles répand ensuite dans le monde chic de l’art.

« D’un côté se trouve un corps en morceaux, de l’autre, une famille en attente. Entre les deux, il y a un mur. Ce mur, c’est l’art, mon art. C’est une manière poétique d’amener un corps dans l’espace public, dans la réalité. Le mur est capital », dit l’artiste.

Cette fille du nord du pays, native d’une ville (Culiacán) plongée aussi dans la guerre entre narcotrafiquants, fait partie de la génération d’artistes qui a placé le Mexique sur la scène internationale dès les années 1990. À la différence des Gabriel Orozco et autres Damián Ortega, Margolles a commencé au sein d’un collectif, SEMEFO, baptisé de l’acronyme de l’établissement public de médecine légale. Déjà, avec ce groupe actif d’abord dans la musique death metal, elle s’était mise à travailler avec du sang et des cadavres.

Des promesses

Peu avant l’an 2000, Teresa Margolles s’est lancée en solo. Elle assure cependant travailler toujours en équipe. La preuve en serait la pièce emblématique de l’exposition au MAC, La Promesa (2012).

Ce bloc de 22 tonnes n’est pas une sculpture minimaliste. Elle est formée des décombres d’une maison de Juárez abandonnée, une parmi 100 000. L’artiste et toute une équipe d’ouvriers l’ont pulvérisée, à bras. Onze jours leur auront été nécessaires, alors qu’« un bulldozer l’aurait fait en 20 minutes », signale Margolles.

L’oeuvre évoque les promesses brisées auxquelles se bute la population civile prise sous les balles. « Comment tu peux fonder une famille, dans l’honnêteté et la convivialité, si une fois dehors tu vois des chiens morts, des maisons abandonnées ? Tôt ou tard, les jeunes se rendent compte que ces promesses ne tiennent pas et deviennent à leur tour tueurs à gages ou vendeurs d’armes. »

Conservée dans un musée de Mexico, La Promesa est trois fois plus longue et lourde que la partie qui aura fait le voyage jusqu’à Montréal. Si l’artiste la considère comme le point central de Mundos, c’est parce que la sculpture aura des échos ici.

Des Montréalais pris eux aussi avec des histoires de promesses ont été invités à tenir une performance quotidienne, qui consistera à ramener le bloc à l’état de poussière. « Chacun a une heure pour gratter. Il doit le faire de gauche vers la droite, du haut vers le bas. Comme ça se fait sur un corps, à la morgue », explique Teresa Margolles.

La rue

Mundos est aussi le titre d’une oeuvre, l’une de celles réalisées en 2016. Il s’agit d’une installation de type ready-made, élaborée à partir d’une enseigne d’un ancien bar de Ciudad Juárez. Elle reflète aussi le processus plus récent de Margolles, qui puise désormais sa matière dans la rue, et non dans la morgue.

Ainsi, pour la première fois, en 2016, elle a travaillé à partir de la violence aux États-Unis. Invitée en l’espace de six mois par deux biennales, l’une à Los Angeles, l’autre à Dallas, elle a parcouru les deux villes à la recherche des scènes de crimes en plein air.

La série de photos Pista de baile (piste de danse), de 2016, découle de cette quête, mais dans une Ciudad Juárez en ruine. Elle se distingue aussi par son sujet exclusif à une frange de la population : les prostituées transgenres. « Elles sont la résistance face à cette maudite violence, estime Teresa Margolles. Les photos le montrent. Elles apparaissent debout, tout autour est détruit, mais elles sont là, vivantes, droites. »

L’artiste en a rencontré plus d’une, non sans efforts. Parce qu’elle est une femme. « Avec moi, elles perdent du temps. Je leur ai offert ce qu’elles font en une demi-heure. Trois, quatre fellations ? À 200 $ la pipe ? On a calculé et ce fut comme ça. »

Teresa Margolles en parle la gorge serrée. Carla, son premier contact et une amie en fin de compte, a fini sous les balles. « Ils l’ont détruite et abandonnée. Elle avait 67 ans. Ils l’ont tuée parce que c’est possible. Prostituée, vieille et pauvre, qui va s’en inquiéter ? Dossier clos. »

Reste l’art, et sa petite brèche.