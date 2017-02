Résister pour mieux s'émanciper

La colonisation est souvent comprise comme un phénomène de domination à sens unique. Or l’exposition Actes de souveraineté II apporte une interprétation plus nuancée de la dynamique à l’oeuvre dans la rencontre entre les colonisateurs et les colonisés, en particulier chez les peuples autochtones d’Amérique du Nord. Dans la mise en scène d’eux-mêmes, lors de performances, les autochtones se savaient en train de construire une image pour satisfaire les regards coloniaux friands d’exotisme, à la recherche de « l’Indien ».



De là pouvait s’affirmer une forme de résistance que les artistes d’aujourd’hui reprennent pour en affirmer tout le potentiel d’émancipation. Le font découvrir avec efficacité les oeuvres des huit artistes réunis par la commissaire Wanda Nanibush, conservatrice adjointe de l’art canadien et indigène du Musée des beaux-arts de l’Ontario. Ces productions ont en commun d’avoir le corps réel de l’artiste et son image impliqués dans des performances artistiques, une stratégie de prédilection pour réinterroger les actes de performance culturelle auparavant réalisés dans un contexte de colonisation.



Vidéos et photographies revisitent ainsi des archives, des récits, des rites et des sites issus d’un passé colonial. Ils se dévoilent ainsi sous un autre jour, leurs mécanismes d’acculturation étant démasqués, décolonisés. Avec Rebecca Belmore, Lori Blondeau, Dayna Danger, Robert Houle, James Lluna, Shelley Niro, Andrain Stimson et Jeff Thomas, il s’agit de se rappeler et d’imaginer des possibilités autres.

Actes de souveraineté II À la Galerie Leonard & Bina Ellen, 1400, boul. De Maisonneuve Ouest (LB-165), jusqu’au 1er avril.