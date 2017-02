Klotz et Perceval, militants de cinéma

La « Jungle » de Calais, ces camps montés — puis détruits — dans le nord de la France pour les fugitifs de multiples conflits, fera l’objet d’un documentaire des réputés Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval. Pas un reportage où défilent les témoignages dramatiques. Davantage un film intimiste. Ses auteurs se sont à ce point mêlés aux migrants qu’ils ont été rebaptisés : Mama Jungle et Baba.

Ils affirment se battre pour « un cinéma plus juste » et se considèrent comme des « militants du cinéma » — et non des militants politiques. Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, couple dans la vie et au travail, occupent une place à part dans le septième art français, flirtant avec l’essai social, la fiction humaniste et… les arts visuels. Un programme mutant, entre projection de films et exposition d’installations, leur est consacré à Montréal. Deux ans avant Paris et le centre Pompidou.

Les clandestins et les rejetés de la société sont au coeur de leur cinéma. Si leurs films sont enveloppés d’une grande cape sociale, des fortes doses d’onirisme, des fuites dans l’imaginaire, les éloignent cependant des frères Dardenne.

On provoque non pas pour culpabiliser le spectateur, mais pour dégager un regard différent sur les autres. On invite à laisser tomber les peurs. Nicolas Klotz

Eux-mêmes se réclament de différentes lignées, de Chaplin, Bresson, Lynch, comme de Godard ou Herzog. Quand la paire Klotz-Perceval milite, c’est aussi pour une liberté créatrice sans bornes.

« On se bat pour un cinéma qui reste innovant, qui tente de décrire le monde contemporain avec les moyens qui lui sont propres », dit le réalisateur, qui travaille de préférence avec une petite caméra. La proximité avec ses sujets permet d’établir, souhaite-t-il, « un autre rapport au spectateur que s’il ne faisait que consommer du cinéma ».

Actif depuis les années 1980 — lui à la réalisation, elle au scénario, quand ils ne font pas tout à quatre mains —, le duo a signé une cinquantaine d’oeuvres, parmi lesquels une trilogie « des temps modernes » consacrée aux sans-logement (Paria, 2000), aux sans-papiers (La blessure, 2004) et aux riches (La question humaine, 2007). La Cinémathèque québécoise présentait une vingtaine de titres, affiche faste dont deux dernières soirées restent à venir (13 et 16 février).

Mais leur cinéma ne se vit pas seulement assis sur un fauteuil, comme en témoignent deux expositions, l’une aussi à la Cinémathèque, mais déjà démontée, l’autre en place jusqu’en avril à Dazibao.

« Ça reste du cinéma, dit Nicolas Klotz au sujet des trois installations à multiples écrans réunies au centre d’artistes du Mile-End. Depuis Paria, on travaille comme ça. On avait créé un site Internet où on mélangeait plein de choses. C’était comme une installation Web [intitulée Asile de nuit], puis on a fait une suite [Asile de jour]. »

Pour Elisabeth Perceval, la forme installative permet offre « une jubilation différente ». « On est dans l’éclatement de l’image, du son, dit-elle. La narration est libérée. À Dazibao, on retrouve beaucoup de notre monde, nos passions, nos sensibilités. »

Un peu de Montréal

C’est sur l’invitation de Marie-Claude Loiselle, ex-rédactrice en chef de 24 Images, que Klotz et Perceval ont fait le voyage à Montréal. Un séjour productif puisqu’il aura abouti à un troisième segment de Lucile, installation exposée à Dazibao.

Cette épopée géographique et temporelle, littéraire et musicale, entre la chaleur de Rio et la neige devant le silo à grains du Vieux-Montréal, est une prémisse pour un futur long-métrage sur l’histoire de l’esclavage. Tout comme les images de Je sais courir, mais je ne sais pas m’enfuir, une complexe installation à quatre écrans basée sur la répétition et le recommencement.

« Nos films sont réjouissants et scandaleux. On ne fait pas de films de bonne conscience », clame l’homme du couple.

« On provoque non pas pour culpabiliser le spectateur, mais pour dégager un regard différent sur les autres. On invite à laisser tomber les peurs », précise sa compagne.

C’est de ce côté de l’Atlantique qu’ils ont vécu l’attentat à la mosquée de Québec, qu’ils ont suivi les premiers gazouillis du président Trump. En ces temps de haine et de mots violents, leur provocation cinématographique est plus que nécessaire, estiment-ils.

Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval tentent d’ouvrir une brèche pleine d’espoir. À l’instar du film exutoire Vendredi 13, réalisé sur fond de rock au lendemain du drame au Bataclan, à l’instar du projet dans la « Jungle », imprégné d’amitié.

Aussi complices soient-ils, Mama Jungle et Baba ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde. En entrevue, leur sincérité a fait éclater un sympathique différend : l’un croit faire des films, l’autre du cinéma.

Pour lui, le cinéma est une industrie lourde, alors que « faire un film, c’est être extrêmement libre, dans la manière d’écrire, de tourner ». Pour elle, c’est le contraire. « Un film, c’est un objet qui doit rapporter. Le cinéma, c’est ce qu’on a fait à Montréal. Une journée de répétition, une journée de tournage. On a créé un dispositif de narration, on l’a monté, on l’a présenté. C’est très léger, c’est notre cinéma », suggère-t-elle.