Le Musée d’art de Joliette célèbre ses 50 ans

Le Musée d’art de Joliette (MAJ) atteint en 2017 un cap important, celui de ses 50 ans. Ce premier demi-siècle comme entité autonome (après des années sous l’autorité des Clercs de Saint-Viateur) sera souligné à travers des « coups d’éclat », dont des projets hors les murs dans la région lanaudoise. Il sera aussi l’occasion d’entamer pour de bon l’ère du directeur Jean-François Bélisle, entré en poste en 2016.

« C’est aujourd’hui même qu’on célèbre les 50 ans. Le 31 janvier 1967, c’est la date d’enregistrement de l’organisme, dit-il, au bout du fil. Mais ce n’est pas un grand anniversaire. Il y a plein de dates qu’on pourrait souligner. L’idée d’une collection d’artefacts a germé en 1870, la première exposition d’art a eu lieu en 1942. Le bâtiment a été inauguré en 1976. »

Arrivé de l’Arsenal, le centre privé dans Griffintown à Montréal, Jean-François Bélisle a voulu profiter du 50e pour renouveler le MAJ. Fini le principe d’une exposition à la fois.

« On a décidé de mettre l’accent sur le coeur du musée, c’est-à-dire les visiteurs. La première chose qu’on met en place, c’est la diversité des expositions. Pas de grande expo une à la fois. Plutôt plusieurs. Dans un musée régional, les publics sont très diversifiés. On met en place [la diversité] pour essayer de se rapprocher d’eux. »

Photo: Musée d'art de Joliette

Rencontres et sorties

La nouvelle manière de faire commence dès cet hiver avec la présentation de quatre expositions, toutes inaugurées en l’espace d’une semaine. Il s’agit de quatre solos tous genres confondus : celui de l’artiste en vogue, la portraitiste Marion Wagschal, celui de l’artiste régional, le sculpteur Normand Forget, celui associé aux collections, le peintre abstrait Louis Comtois, et celui d’une oeuvre coup de coeur, une installation vidéo de Kelly Richardson.

Déjà célébrée en 2015 par une rétrospective au Musée des beaux-arts de Montréal, Marion Wagschal dévoilera à Joliette un corpus important par ses dimensions, dont le tout récent autoportrait Colossus. Touche réaliste fortement expressive, sa peinture propose des envolées existentielles, avec des regards sur la vieillesse et la mort.

« De Marion Wagschal, on devait reprendre l’expo de Montréal. C’était un projet clé en main, facile à monter. J’ai voulu qu’on prenne le temps de revoir l’expo, et on propose quelque chose de différent, dont des dessins de grand format. »

Photo: Normand Forget

Le souhait d’exposer Normand Forget, un sculpteur surtout connu pour ses oeuvres du 1 % dans Lanaudière, était déjà dans l’air lorsque Jean-François Bélisle a été nommé. Si ce projet vise à honorer un homme apprécié pour son engagement social (notamment auprès du musée), il répond aussi au souhait du MAJ « d’exposer au moins un artiste lanaudois par année ».

La vocation régionaliste du musée se manifestera aussi, au cours de ce 50e anniversaire, à travers des expositions itinérantes pensées par le biais d’ententes avec la MRC. Le directeur a évoqué des arrêts à L’Assomption, Mascouche et Terrebonne, notamment. L’objectif à moyen terme est de rappeler, ou « de faire savoir », comme le dit Jean-François Bélisle, qu’on n’est pas obligé de se rendre à Montréal pour visiter un musée.

Autour d’Ozias Leduc

L’année 2017 du MAJ sera faite de 20 expositions, y compris celles dans les autres villes. Jean-François Bélisle n’a pas voulu tout dévoiler, sauf pour le cas d’une exposition estivale, prévue dans l’enceinte du musée. Il s’agira d’un « projet important » autour de l’oeuvre d’Ozias Leduc (1864-1955), bien connu pour ses décors d’églises.

« On regroupe toutes ses natures mortes, confie le directeur du MAJ. Il en a fait 13, hyper importantes pour sa carrière. Elles sont issues de la fin de ses études et lui ont permis de signer son premier contrat avec une église. Sans la force de ces natures mortes, il n’y aurait pas d’Ozias Leduc. »

Le projet est mené par Laurier Lacroix, le grand spécialiste du peintre, et inclut une publication. « À voir la liste des autorisations de reproduction des oeuvres, le catalogue tissera des liens entre l’histoire de l’art planétaire et le développement de la peinture de Leduc. J’ai hâte de lire le texte de Laurier », reconnaît Jean-François Bélisle.