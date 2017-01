Chagall en son et en lumière

Cette exposition multidisciplinaire traite pour la première fois de l’omniprésence de la musique dans la vie et l’œuvre de l’artiste, à travers 340 œuvres et un important corpus documentaire.

Deux petites-filles du grand peintre franco-russe Marc Chagall affrontaient vent et grêle mardi matin pour rencontrer les médias et visiter avec les journalistes l’exposition Chagall, couleur et musique, appelée à faire courir les foules au Musée des beaux-arts de Montréal du 28 janvier au 11 juin.

Bella Meyer, domiciliée à New York, et sa soeur jumelle, Meret Meyer, vice-présidente à Paris du Comité Marc Chagall, avaient à leurs côtés Mikhaïl Rudy, directeur musical de l’exposition, qui côtoya le peintre décédé quasi centenaire en 1985. Présentes aussi : Ambre Gauthier, commissaire invitée et grande connaisseuse de l’oeuvre chagalienne, ainsi que Nathalie Bondil, maître d’oeuvre de l’expo et directrice du MBAM.

Rappelons qu’il s’agit de la plus importante exposition consacrée au peintre desArlequins : 430 oeuvres, dont des vitraux, des sculptures, des costumes de scène, des projections du lumineux plafond de l’opéra Garnier de Paris, qu’il a peint en 1964 (incompris à l’époque), etc. Elle s’arrime à un programme de conférences et à une douzaine de concerts.

Cette joyeuse exposition dans le nouveau Pavillon de la paix se voit placée sous le signe de la musique. D’ailleurs, les violons klezmer yiddish dansent au fil des toiles et du temps. Des correspondances baudelairiennes se tissent entre sons et couleurs, envoyant valser ensemble tous les arts. « J’espère que les oeuvres vont dialoguer avec la musique, les couleurs, les matériaux », disait Ambre Gauthier. Elles le font. Mikhaïl Rudy a rappelé que les trois éléments les plus essentiels de la vie de Chagall étaient la Bible, l’amour et Mozart : « Il n’a pas nommé la peinture, qui a sa propre musique, car il respirait par elle. »

« De Bâche et de Mozart, j’entends leur souffle qui sonne. Moi-même, je deviens un son », écrivait Chagall.

Le pépin russe

Un pépin toutefois : Nathalie Bondil expliquait que quatre panneaux peints par Chagall en 1920 pour le théâtre d’art juif de Moscou (La Musique, Le Théâtre, La Danse et La Littérature), propriété de la galerie nationale Tretiakov et dûment prêtés par elle auMBAM (reproduits dans l’expo), seraient pour l’heure bloqués par le ministère des Affaires étrangères russe.

Évoquant son obstination, la conservatrice croit qu’il est encore possible de les obtenir et elle se démènera en conséquence. « Il y a eu un effet de refroidissement ces derniers jours : les oeuvres ne peuvent sortir du territoire russe. Mais peut-être que c’est un retard… » Les derniers développements en politique américaine pourraient y être pour quelque chose, ce que le musée n’est pas en mesure de confirmer. Nathalie Bondil tient à souligner les liens étroits tissés entre les institutions culturelles, par-delà les jeux diplomatiques au-dessus de leurs têtes.

Nouveaux messages

« L’oeuvre de Chagall est truffée de nouveaux messages qui nous parlent de la force de la culture et de la force de l’expression, plus qu’indispensables pour nous surprendre et nous émerveiller », déclarait Meret Mayer, en invitant à découvrir un Chagall plus politique que ne le veut sa légende, alors que sa soeur Bella évoquait une exposition qui est comme un livre qui s’ouvre et donne cette possibilité des rêves.

Meret Mayer rappelle qu’elles ont certes connu leur grand-père, un homme doux, mais qu’il était célèbre et occupé, entre vernissages et déplacements. « Son grand message était de demeurer à l’écoute de sa propre voix, tout en s’ouvrant aussi à l’extérieur. Quand on voit ses oeuvres, on a l’impression qu’il rêvait tout le temps, mais il était également un homme très conscient. »

Autant que d’ouvrir tous les horizons à l’oeuvre du peintre, Meret Mayer précise que le Comité Marc Chagall garde à coeur de préserver et de mettre en lumière la culture juive de l’Europe de l’Est, si malmenée au cours de la dernière guerre, dont son grand-père a témoigné sur tous les tons et à laquelle cette exposition s’abreuve.