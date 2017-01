Vilhelm Hammershoi à Ottawa

C’est une lumière nordique posée comme un bijou sur une chambre close. Un regard qui glisse sur le dos d’une femme. Le Musée des beaux-arts du Canada a annoncé mardi qu’il avait fait l’acquisition de sa première toile du maître scandinave Vilhelm Hammershoi, Un rayon de soleil dans le salon.

Le conservateur en chef du musée, Paul Lang, caressait ce projet depuis son entrée en poste en 2010. Peintre du XIXe siècle célébré de son vivant, Hammershoi a été un peu oublié au cours du XXe siècle, avant de refaire l’objet de grandes rétrospectives depuis les années 1980.

« Hammershoi a été redécouvert dans les années 1980-1990 et maintenant, c’est un artiste extrêmement recherché dans tous les grands musées », dit-il.

Peintre solitaire et artiste libre, Vilhelm Hammershoi a peint à sa guise, ne suivant aucune école et se fichant des modes. « Il travaillait en dehors des grands centres, et était indifférent aux mouvements d’avant-garde, peignant pour lui-même, de manière totalement indépendante », dit Paul Lang.

L’oeuvre connue de Vilhelm Hammershoi compte en tout quelque 370 tableaux.

Photo: Musée des beaux-arts du Canada

Né en 1864 à Copenhague et mort dans la même ville en 1916, Vilhelm Hammershoi a notamment été célébré de son vivant par le poète Rainer Maria Rilke, qui lui a consacré un essai. Selon M. Lang, les deux hommes partageaient une certaine intériorité et un certain silence, l’intention de se ficher de ce qui se passe autour d’eux, et une grande solitude. Hammershoi a cependant participé, avec succès, à l’Exposition universelle de Paris en 1900. « Mais il est toujours resté discret. On dit qu’il parlait à voix très basse », ajoute-t-il

Puis est survenu ce que Paul Lang appelle « la dictature de l’avant-garde », dans les années 1920, 1930, 1940, où on ne parle que « de cubisme, de post-cubisme et d’expressionnisme », dit-il. Hammershoi, qu’on associe entre autres aux peintres hollandais du XVIIe siècle et à Vermeer, est relégué aux oubliettes.

Pourtant, poursuit Paul Lang, Hammershoi est à la frontière de l’abstraction, avec ses volumes presque vides et une insistance sur le plafond, sur les surfaces de peinture, sur les jeux de lumière.

En 1980, Kirk Varnedoe, du Museum of Modern Art de New York, remet au goût du jour la peinture d’Hammershoi en lui consacrant une exposition. Depuis, « chaque grand musée veut compter une oeuvre du maître dans sa collection », dit Paul Lang.

L’équipe du Musée des beaux-arts du Canada a pour sa part acheté Un rayon de soleil dans le salon dans une foire d’art de New York. C’est le deuxième tableau d’Hammershoi à entrer dans la collection publique d’un musée canadien, l’autre faisant partie de la collection de la Art Gallery of Ontario.

M. Lang dit d’ailleurs travailler présentement à la mise sur pied d’une exposition qui la mettrait en valeur au MBAC.