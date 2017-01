Au tour de la biennale de Québec de s’affirmer

En cette saison hivernale, même la joie sera empreinte de gravité dans la programmation des musées. Entre la biennale de Québec et d’importantes expositions solos, l’art se décline en phase avec les plus durs sujets de l’actualité, défiant ainsi le désarroi qui marque l’état du monde.

Toujours en cours, la Biennale de Montréal se fera vite oublier par la venue de cette autre biennale qu’est la Manif d’art de Québec, à partir du 17 février. Pour sa 8e édition, l’événement compte sur la collaboration accrue du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et de son nouvel écrin, le pavillon Pierre Lassonde. Sur le thème L’art de la joie, la commissaire invitée Alexia Fabre (Musée d’art contemporain de Val de Marne, France) a rassemblé des oeuvres drôles, joyeuses, mais aussi inquiètes et caustiques, postulant que « la joie est un combat ».

Seize artistes, dont, entre autres, BGL, Christian Boltanski et Jacinthe Carrier, sont attendus au MNBAQ qui offrira l’expo centrale avec certaines oeuvres inédites. Les partenaires habituels, les centres d’artistes et d’autres diffuseurs, comme le Périscope et le Grand Théâtre, seront aussi de la partie, assurant un déploiement massif dans la ville. La plus tangible manifestation s’incarnera dans un copieux trajet de 10 oeuvres d’art public composant habilement avec les conditions hivernales. Configuré en cinq parcours à visiter, l’événement fera en tout découvrir plus d’une quarantaine d’artistes provenant de sept pays différents.

Photo: Rafael Burillo, avec l’aimable permission de l’artiste

Au même moment, le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) fera place à deux percutantes expositions solos, dont la première canadienne dédiée à l’artiste mexicaine Teresa Margolles. Les 15 oeuvres rassemblées (installations, photos et vidéos datées de 2003 à 2016) traiteront de la violence, qui a souvent pour théâtre la dure réalité de Ciudad Juárez, à la frontière des États-Unis, mais qui résonne avec nos drames locaux, comme celui des femmes autochtones disparues et assassinées. Exploitation, marginalisation et féminicide apparaîtront par exemple sous la forme brutale et saisissante d’un bloc sculptural de débris de 22 tonnes, réalisé in situ, ou sous l’apparence anodine de bulles de savon doucement soufflées.

L’expo tombe à point, dirons-nous, avec en toile de fond l’arrogance de Trump envers le Mexique, lui dont les élections ont également ramené l’expression d’« ère post-vérité », à laquelle pourrait faire réfléchir le solo d’Emanuel Licha au MAC. Le Montréalais présentera son film Hotel Machine, dans une version installative incluant cinq postes d’archives, qui documentent des hôtels de guerre où ont logé les journalistes occidentaux durant la couverture de conflits, notamment à Beyrouth et à Belgrade. L’oeuvre démontre le rôle joué par ce type de lieu qui ferait partie intégrante de la machine de guerre, un cadre depuis lequel une réalité est fabriquée et dont le journalisme de terrain dépend.

Photo: SODRAC ADAGP 2016, Chagall / Museum Associates / LACMA

De guerre il sera aussi question au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) avec l’exposition Conflit d’Adel Abdessemed. L’artiste franco-algérien présentera des oeuvres revisitant des icônes du photojournalisme, « La petite fille au Napalm » et « L’enfant du ghetto de Varsovie ». L’institution de la rue Sherbrooke réserve toutefois la pompe à Marc Chagall (1887-1985), peintre de l’exil identifié à la figure du Juif errant. Son oeuvre, empreint d’onirisme aux couleurs vives et contrastées, sera révélé pour ses nombreux liens avec la musique, leitmotiv du MBAM. Plusieurs documents et quelque 340 oeuvres seront du lot, dont des créations pour la scène, tels des costumes et des décors jamais vus ici.

Après la rétrospective présentée par le MBAM en 2015, il faut se réjouir de voir une autre exposition consacrée à Marion Wagschal, cette fois au Musée d’art de Joliette (MAJ). Alors que la précédente survolait son travail depuis les années 1970, l’expo du MAJ resserre sur les toiles récentes, dont trois inédites. Le thème de la mort s’y manifeste à travers des représentations sensibles du corps que le temps a marqués ou que les souvenirs habitent. Les dessins de l’artiste, cette part indissociable de sa création, compléteront l’accrochage par une généreuse sélection.

Photo: Collection particulière source MAJ

Des premiers solos et Expo 67

Trois artistes feront leur entrée avec des solos dans les institutions muséales, ou en voie de le devenir. C’est le cas au centre Expression à Saint-Hyacinthe, avec les oeuvres de Karine Payette, présentées sous l’angle de l’incertitude (11 février – 23 avril). Malgré leur caractère ludique, une forme d’ambiguïté prévaut également dans les oeuvres de Jaime Angelopoulos dont une sélection de sculptures, de dessins et de miniatures sera montrée au Musée régional de Rimouski (9 février – 28 mai). Deuxième récipiendaire du prix en art actuel du MNBAQ, Carl Trahan y verra son travail honoré (6 avril – 24 septembre) dans une exposition retraçant ses réflexions sur les impacts de la modernité, « le poids des mots et les failles de la traduction ».

Au Centre Canadien d’Architecture, dès janvier, une exposition fera la rétrospective des 75 ans de carrière de Phyllis Lambert, fondatrice de l’institution. Elle soulignera son riche parcours, qualifié de radical, et sa contribution à la ville de Montréal. C’est d’ailleurs par le truchement d’Expo 67 que les musées, en ce 375e anniversaire, parleront de la métropole. Des expositions sur le sujet sont prévues pour l’été au MAC et au MBAM, mais c’est le Musée McCord qui lance le bal en mars avec Mode Expo 67, plaçant au coeur de l’événement les créateurs de mode. L’Expo 67 enclenchait une ouverture sur l’international que le Musée de la civilisation (Québec) retracera jusqu’à aujourd’hui dans l’exposition Le Québec et le monde, à partir d’avril.