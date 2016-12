L'artiste Corno s'est éteinte

L’artiste peintre de renommée internationale Corno est morte jeudi des conséquences d’un cancer de la gorge, à l’âge de 64 ans. De son vrai nom Joanne Corneau, l’artiste originaire de Chicoutimi s’était installée à New York au début de la quarantaine.

Ses toiles, hantées par les visages et les corps, féminins et masculins, inspirées de la vague du pop art américain, ont connu un succès certain à travers le monde.

« Elle a connu un succès énorme », commente Roch-André Perreault, de la galerie Perreault à Québec, qui présente les oeuvres de Corno en exclusivité pour l’est du Québec. « C’est la seule chez les Québécois à avoir conquis le marché mondial. C’est un peu notre Céline Dion de l’art visuel. »

Il rappelle le départ de Joanne Corneau pour New York, il y a plus de 20 ans, seule, dans une vieille voiture, alors qu’elle ne parlait pas anglais.

« Elle a eu quelques années difficiles à New York, dans une jungle où il n’y a pas juste des artistes locaux. C’était une fonceuse, elle n’a jamais délaissé sa passion », dit-il. Joanne Corneau a raconté ses premiers pas dans la Grosse Pomme dans le livre Cornographie, chroniques d’une peintre à New York, publié aux éditions La Presse.

« New York n’en demeure pas moins, et jusqu’à ce jour, ma plus grande source d’inspiration […], écrit-elle. Avoir New York comme muse, ça fait tout de même beaucoup de nouveautés à assimiler et à gérer. C’est comme vouloir manger tout le gâteau dans une seule bouchée. »

Tenace, obstinée, la fille de Chicoutimi fait son chemin, monte des expositions, à Boston, à New York, puis à Paris, Londres, Monaco, Dubaï. Même si elle est boudée par le monde des musées, qui considèrent son art comme trop commercial, les collectionneurs s’arrachent ses toiles. En 2013 le réalisateur Guy Édoin a produit un documentaire sur Corno à l’occasion des 60 ans de l’artiste. « Après le documentaire, on a continué de se voir et on a développé une belle amitié, dit-il. Mais j’avais un mauvais pressentiment depuis quelques jours. Elle ne répondait pas à mes textos et ça n’était pas dans ses habitudes. »

Dans son film, Édoin aborde avec elle ses rapports difficiles avec les critiques d’art. « L’art de Corno est celui du cliché. Les femmes y ont de gros seins et de grosses lèvres, les hommes y ont de gros pectoraux et de gros pénis. Un art commercial ? Non, c’est un art du quétaine », écrit à Montréal le critique d’art Nicolas Mavrikakis, dont le texte est repris dans le film Corno. « T’aimes ça, t’aimes pas ça, mais t’en as plein la gueule, dit pour sa part Corno au sujet de son oeuvre. J’explique pas mon art, je peins. »

Jeudi matin, à la galerie Perreault, ils étaient plusieurs à s’être présentés pour acquérir des tableaux à l’annonce de la mort de l’artiste.

« Aujourd’hui, nous sommes en deuil, nous ne vendons pas », répond Roch-André Perreault.

Reste que le prix des petits formats de Corno tourne autour de 12 000 $, tandis qu’un diptyque de grand format peut se vendre 60 000 $, poursuit le galeriste. « D’ailleurs, des diptyques, il n’y en a presque plus » en circulation, dit Perreault.

Guy Édoin se souvient aussi d’une femme passionnée, dont la peinture était la raison d’être. « Être peintre, c’est comme une vocation, comme entrer en religion », dit-elle dans son film, avant d’ajouter : « Je ne comprends pas trop ma vie en dehors de ça. » Dans son film, on apprend que Joanne Corneau s’est mise au dessin dès qu’elle a su tenir un crayon.

« Son père faisait de la sculpture. Elle poursuivait le rêve de son père » qui était voyageur de commerce, dit Édoin. Reste que son père, très religieux, cachait ses livres d’art pour ne pas montrer de corps nus à ses enfants. « Quand il partait, je montais au grenier et je regardais ces livres-là. C’est là que j’ai su que j’allais être peintre », raconte-t-elle dans le film. Depuis, ses tableaux exsudent la sexualité.

Joanne Corneau était entre autres la soeur du psychologue Guy Corneau. « Ils ont tous un parcours atypique dans la famille. Ce sont des gens qui ont mené leur vie à leur manière », dit Édoin.

Dans le film, Joanne Corneau raconte qu’elle a quitté le Québec parce que ce qu’elle tentait était considéré comme « trop gros, trop fou, trop cher ». « Je commençais à sentir ma limite. J’avais peur de plafonner », dit-elle dès le début du film.

Le coiffeur Alvaro a pour sa part connu Corno à ses débuts, alors qu’elle avait un studio à Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent.

« Ce sont 35 ans d’amitié qui m’ont beaucoup aidé. On partageait tellement de choses, elle me stimulait », dit-il.