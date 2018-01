Collecte de souvenirs volés du Château Frontenac

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Avis aux voleurs de serviettes ou de vaisselle de grands hôtels, voici votre chance de vous amender ! Le Château Frontenac offre en effet l’amnistie à quiconque rapporte des « artefacts » de l’hôtel, et invite la population à l’aider en ce sens. Qu’ils aient été subtilisés ou achetés dans des ventes, les couteaux et les poignées de porte à l’effigie du Château sont les bienvenus. Le tout servira à une grande exposition qui se tiendra dans la salle de bal du Château, les 7 et 8 avril. On invite également les gens qui ont des anecdotes à raconter à propos du Château à partager leurs souvenirs : nuit de noces, congrès, veille du jour de l’An, rencontre mémorable. Un concours permettra aux participants de gagner des services au Château.