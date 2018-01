Le jazzman Tommy Banks est décédé

Le pianiste canadien et chef d’orchestre Tommy Banks s’est éteint jeudi à l’âge de 81 ans. Le jazzman, qui a grandi à Edmonton, avait commencé sa carrière dans les années 1950 alors qu’il était âgé de 14 ans. Il a été directeur musical pour les Jeux olympiques de Calgary, en 1988, ainsi que pour les visites du pape Jean-Paul II et de la reine Elizabeth II. En 2016, il s’est associé à l’Orchestre du Centre national des arts pour un concert avec le trompettiste canadien Jens Lindemann, avec qui il a enregistré l’album Legacy Live, qui leur a valu un prix Juno la même année. Il a également obtenu plusieurs prix ARIA, un prix Gemini et a été intronisé au temple de la renommée culturelle d’Edmonton. En 2000, le musicien avait été nommé au Sénat.