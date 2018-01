Les flâneurs

Rêver mieux ?

Qui n’a jamais rêvé de changer le monde ? George Orr, lui, y est arrivé. Chaque nuit, il rêve et change le monde. Littéralement. En découvrant son don, George est enchanté, puis terrorisé. Car, forcément, il lui arrive de faire des cauchemars. Au réveil l’attendent alors des scènes de désolation, de guerres et d’invasions. Et s’il parvenait à contrôler ses songes pour améliorer le sort de l’humanité ? Mais est-ce là une si bonne idée ? Ce n’est là qu’un des maints questionnements éthiques et philosophiques que pose Ursula K. Le Guin, décédée le 22 janvier, dans L’autre côté du rêve, roman majeur de la SF.