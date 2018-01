Devant le mécontentement de festivaliers — et aussi d’artistes —, le Festival d’été de Québec (FEQ) a décidé de redonner tout le devant de sa grande scène des plaines d’Abraham aux détenteurs de laissez-passer ordinaires plutôt que d’en réserver une bonne part aux détenteurs de billets privilégiés.

Affirmant avoir « l’expérience de l’ensemble des festivaliers à coeur », le FEQ a donc annoncé jeudi une « reconfiguration de ses sections Zone avant-scène Or et VIP », des espaces qui couvraient en largeur presque la moitié de l’avant-scène. Ces zones avant-scène (ZAS) sont réservées aux commanditaires, aux invités spéciaux et aux festivaliers s’offrant un luxe.

Lors de la dernière édition du FEQ, deux artistes ayant joué sur les Plaines se sont montrés mécontents de l’énergie de la foule dans les zones privilégiées, soit Danny Brown et le populaire Kendrick Lamar. « Je ne sais pas si c’est une section de l’industrie », avait lancé ce dernier en pointant la section VIP, stoppant sa pièce M.A.A.D City en plein envol. « Si ça ne vous tente pas de fêter, allez-vous-en. »

Les deux événements avaient nourri la réflexion de la direction. « Est-ce qu’il y a des ajustements à apporter ? Peut-être, avait dit au Devoir l’ancien patron du FEQ, Daniel Gélinas. C’est une discussion qu’on va avoir à l’automne. »

La modification qui sera apportée au site permettra, selon le FEQ, de redonner une surface totale de 400 m² à l’admission générale. « C’est jusqu’à 1500 personnes de plus qui pourront voir les artistes de près », dit l’organisation.

Les festivaliers ayant en main une carte ZAS ont plusieurs avantages, notamment la certitude d’avoir une place sur le site — et une bonne —, en plus d’avoir aisément accès à des bars et à des toilettes.

La Zone « Or » remaniée, précise le FEQ, aura les mêmes dimensions qu’avant. Son emplacement reculé, souligne le directeur de production du FEQ Patrick Martin, permettra même aux festivaliers privilégiés de « voir jusqu’au fond de la scène, ce qui n’était pas possible en étant près des clôtures ».