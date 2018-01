«Les Parent» au cinéma en Pologne

La Pologne aime décidément l’émission québécoise Les Parent, qui a été adaptée et montrée au petit écran depuis 2011 par le producteur et diffuseur Telewizja Polska (TVP). Voici que ce dernier a acheté les droits de développer, d’écrire et de produire un long métrage basé sur l’univers familial créé par Jacques Davidts. « Une série québécoise qui n’a pas été portée au grand écran ici et qui deviendra un long métrage dans un autre pays, c’est à ma connaissance une grande première », affirme Xiaojuan Zhou, présidente d’Attraction Distribution. Selon le communiqué, Les Parent a obtenu à son plus fort des cotes d’écoute de quatre millions de téléspectateurs en Pologne, devenant le plus grand succès des 60 ans d’histoire du réseau national de la télé publique du pays.