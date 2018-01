Tom Petty est mort d’une surdose accidentelle de médicaments, dit sa famille

New York — Tom Petty est mort d’une surdose accidentelle de médicaments, a révélé sa famille, vendredi. Sa femme et sa fille ont rendu publics les résultats de l’autopsie de Tom Petty sur la page Facebook du chanteur et guitariste. Dana et Adria Petty ont dit avoir obtenu ces résultats du bureau du coroner au cours de la journée. La surdose a été provoquée par une variété de médicaments. Elles ont ajouté que Petty souffrait à cause de son emphysème, d’une fracture à la hanche et de problèmes aux genoux, mais tenait à poursuivre ses tournées. Il venait de conclure une tournée, quelques jours avant sa mort, survenue en octobre. Il était alors âgé de 66 ans.