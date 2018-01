À la rencontre des grands Montréalais du métro

Connaissez-vous bien Edwin Atwater ? Lucien Lallier ? Et Honoré Beaugrand ? Le hall de l’hôtel de ville de Montréal accueille pendant tout le mois de janvier une exposition gratuite, Le métro, véhicule de notre histoire. Réalisée par la Fondation Lionel-Groulx, avec le soutien de la STM et de Québecor, l’exposition présente les faits d’armes de personnages qui ont marqué l’histoire de Montréal et dont les noms sont maintenant associés à 28 des 68 stations du métro montréalais. On peut visiter l’exposition tous les jours de la semaine de 8 h à 17 h, et le samedi de 12 h à 16 h.