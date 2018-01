Des services d’archives privées perdront leur subvention au fonctionnement

Plusieurs centres d’archives privées du Québec perdront leur subvention au fonctionnement. Cela résulte d’une réforme du financement de ces centres entreprise par Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Il y a présentement 39 services d’archives privés agréés au Québec. Cela regroupe des services d’archives comme ceux des sociétés d’histoire régionale, d’institutions comme le Musée de la civilisation, de l’Université Laval, du Centre canadien d’architecture, ou de groupes spécialisés comme les Soeurs grises ou le Séminaire de Nicolet. De ce nombre, 32 reçoivent présentement des subventions au fonctionnement. Or, en 2013, un comité mandaté par BAnQ a recommandé de réduire ce nombre à 25. L’évaluation des demandes de subventions pour chaque organisme, qui ont déjà été soumises, se fera sur la base de la performance, c’est-à-dire par exemple le nombre d’expositions organisées, la diffusion des fonds, des acquisitions, etc. Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) se propose de distribuer l’argent ainsi récupéré dans des enveloppes consacrées à des projets spécifiques.

Or, pour Karine Savary, présidente du Regroupement des services d’archives privées agréés du Québec, ces coupes menacent l’existence même de certains services d’archives privées. « Certains centres ont beaucoup de difficulté à subvenir à leurs besoins, dit-elle. Certains n’ont qu’un employé et ont de la difficulté à lui fournir un salaire. Ou encore utilisent toute la subvention pour payer un local, sans pouvoir payer de personnel. On demande qu’on engage des diplômés, des gens qui ont de l’expérience ; or ces personnes-là veulent être payées en conséquence », dit Karine Savary.

Budget de transition

Les services d’archives privées qui verront leur subvention coupée pourront bénéficier d’un budget de transition, qui pourrait par exemple leur permettre de déménager le fonds, pour fusionner avec une autre institution. Mais plusieurs de ces centres ont une vocation qui leur est propre et sont bien ancrés dans leur milieu.

Du côté de BAnQ, on affirme que l’enveloppe totale accordée aux services d’archives privées ne changera pas, puisque les fonds jusque-là accordés pour le fonctionnement sont transférés dans l’enveloppe des projets.

Hélène Laverdure, responsable du dossier et directrice générale à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, explique en ces termes le concept de performance. « La performance [pour un service d’archives privées], c’est de dire : “Est-ce que je continue d’acquérir des fonds d’archives, est-ce que je traite des fonds d’archives dans le but de les diffuser, est-ce que j’organise des expositions ou des blogues pour les présenter ?” C’est un ensemble d’éléments, qui sont pointés, calculés et notés », dit-elle. Elle ajoute que les services doivent apprivoiser une « nouvelle culture d’autofinancement ».

Au bureau de la ministre de la Culture, Marie Montpetit, on a été mis au fait du dossier, mais on demeure évasif. « Tout d’abord, la ministre est sensible à ce dossier, parce que les archives, c’est l’histoire du Québec, dit l’attaché de presse de la ministre Montpetit, Mathieu Larouche. […] L’objectif global, c’est la conservation des archives de l’ensemble du Québec. Il y a une réflexion en ce moment pour trouver les meilleurs moyens de conserver nos archives. Bibliothèque et Archives nationales du Québec a décidé de revoir ses programmes afin d’évaluer ces centres sur la base de leur performance. Les discussions se poursuivent avec BAnQ dans l’intérêt supérieur des archives du Québec ».